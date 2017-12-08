Türkan Saylan doğum gününde konserle anıldı

Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen konserle, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı merhum Türkan Saylan\'ın 82\'nci doğum günü kutlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ÇYDD Bodrum Şubesi\'nin destekleriyle, ÇYDD\'nin 8 yıl önce yaşamını yitiren merhum Genel Başkanı Türkan Saylan\'ın 82\'nci doğum gününde anma konseri düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Klasik Müzik Orkestrası tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi\'nde verilen konseri, aralarında CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı\'nın da olduğu yaklaşık 250 kişi izledi. Münif Akalın\'ın şefliğinde birbirinden güzel klasik müzikleri çalan koroya, obua sanatçısı Bayram Bayramoğulları da eşlik etti.

Bu haftaki konserlerini Türkan Saylan için düzenlediklerini belirten Şef Münif Akalın, \"Bu akşam da Bodrum\'da hep beraber bir kez daha onu anacağız. Türkan Saylan ülkemize hem hekimlik alanında hem de sosyal sorumluluk projeleri alanında çok faydalı olmuş bir insan\" dedi.

Çeşitli klasik eserlerin seslendirildiği ve yaklaşık 2 saat süren konserde müzikseverler oldukça keyifli vakit geçirdi.

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