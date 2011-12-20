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Yaşam

'Türkan' filminin DVD'si çıktı

Ayşe Kulin’in çok satan romanından esinlenerek çekilen ve Türkan Saylan’ın son dönemlerini anlatan usta oyuncuların bir araya geldiği “Türkan” filminin DVD'si artık raf

20 Aralık 2011 02:00


T24 - Ayşe Kulin’in çok satan romanından esinlenerek çekilen ve Türkan Saylan’ın son dönemlerini anlatan usta oyuncuların bir araya geldiği “Türkan” filminin DVD'si artık raflarda.

Türkan Saylan’ın merak edilen hayatı kitap ve beyaz perdenin ardından şimdi de Kanal D Home Video etiketiyle DVD ve VCD olarak tüm satış noktalarında.

Cüzzam hastalığı ile mücadele ve hastalığa karşı eğitim konusunda sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek alınacak girişimlere imza atmış, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yaptıkları sayesinde binlerce gence eğitim desteği sağlayıp hayatlarını değiştiren Türkan Saylan’ın yaşamını anlatan film için birbirinden usta oyuncular bir araya gelirken yönetmen koltuğunda ise Cemal Şan var.

MadyaTavada yer alan habere göre; senaryosunu Oya Yüce ve Ayça Mutlugil’in kaleme aldığı filmin muhteşem oyuncu kadrosunda ise şöyle; Rüçhan Çalışkur, Tardu Flordun,  Ragıp Savaş, Altan Erkekli, Özge Özder, İsmail Hacıoğlu, Beyza Şekerci, Şebnem Sönmez, Selin Demiratar, Burçin Oraloğlu, Begüm Birgören, Binnur Kaya, Şevket Çoruh, Tanju Tuncel, Yurdaer Okur, Ahmet Saraçoğlu, Şemsi İnkaya, Evren Bingöl.


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