Türkan filmi 19 Mayıs'ı bekliyor

T24 - Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşamının, Koliba Film'in yapımcılığında Cemal Şan tarafından beyaz perdeye aktarıldığı "Türkan" adlı film, 19 Mayıs Perşembe günü vizyona girecek.





Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, cüzzamla savaş ve eğitim konusunda imza attığı reformlarla sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınan ve gönüllerde yer eden Saylan'ın yaşamı, Oya Yüce ve Ayça Mutlugil'in senaryosuyla beyaz perdeye aktarıldı.

Filmde, Altan Erkekli, Özge Özder, İsmail Hacıoğlu, Beyza Şekerci, Şebnem Sönmez, Selin Demiratar, Burçin Oraloğlu, Begüm Birgören, Binnur Kaya, Şevket Çoruh, Tanju Tuncel, Yurdaer Okur, Ahmet Saraçoğlu, Şemsi İnkaya, Evren Bingöl, Uğur Demirpehlivan gibi pek çok ünlü isim rol alıyor.

Filmde, "Prof. Saylan'ın son günlerinde yaşadıkları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) 20. yıl kutlamasının gerçekleşeceği 2 Mayıs akşamında Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda olabilme arzusu, ölüme, hayata küserek teslim olma yerine, her zaman olduğu gibi kendisini değil, milyonların geleceğini düşünerek, onlar için projeler üreterek hazırlanan bir kadının hikayesi" anlatılıyor.

Türkan Saylan'ı Rüçhan Çalışkur'un canlandırdığı film, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vizyona girecek.



