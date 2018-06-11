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Türkan Elçi, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini değerlendirdi: Kardeşlik mirasının resmidir

"Diyarbakır'da güven veren bir kalabalık varsa bunda Sezgin Tanrıkulu'nun emeği büyüktür"

12 Haziran 2018 21:20

T24 Haber Merkezi

Katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği “PKK terör örgütü değildir” sözlerinin ardından bir kesimin saldırısına uğrayan ve 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingi değerlendirdi. 

Miting sırasında çekilen bir fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaşan Elçi, "Yüzyıllardan süregelen kardeşlik mirasının resmidir. Hukukun egemen olduğu bir dünyada kardeşler arasında mirası eşit bölüşmek esastır" yorumunda bulundu.

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