Türkan Elçi, Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini değerlendirdi: Kardeşlik mirasının resmidir

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Katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği “PKK terör örgütü değildir” sözlerinin ardından bir kesimin saldırısına uğrayan ve 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingi değerlendirdi.

Miting sırasında çekilen bir fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaşan Elçi, "Yüzyıllardan süregelen kardeşlik mirasının resmidir. Hukukun egemen olduğu bir dünyada kardeşler arasında mirası eşit bölüşmek esastır" yorumunda bulundu.