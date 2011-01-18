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Yaşam

Türkan Albayrak işe iade davasını kazandı

İşten atıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi önündeki 118 günlük çadır eylemiyle gündeme gelen Türkan Albayrak, işe iade davasını kazandı.

18 Ocak 2011 02:00

T24 - İşten atıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi önündeki 118 günlük çadır eylemiyle gündeme gelen Türkan Albayrak, işe iade davasını kazandı.



Üsküdar 3. İş Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Türkan Albayrak'ın işine geri dönmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca işverenin Albayrak'a işsiz kaldığı dönemdeki 4 aylık maaşı ile bir yıllık sendikal tazminat ödemesine hükmetti.

Türkan Albayrak, Paşabahçe Devlet Hastanesi'ndeki görevine son verilmesinin ardından hastane önünde çadır kurarak eyleme başlamış ve 118 günlük eylemin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı başka bir yerde işe yerleştirilmişti.


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