Türkan, Ahmet ve Dilruba gözyaşlarıyla uğurlandı

T24- Kayseri’de cinayet şüphelisi Uğur Veli Gülışık’ın 1.5 yıl önce öldürdüğü üç çocuk için iki ayrı camide cenaze töreni düzenlendi. Türkan Ay’ın cenaze namazının kılındığı Melikgazi İlçesi’ndeki Camikebir’de ve Ahmet Tuna ile Dilruba Tekin kardeşlerin cenaze namazlarının kılındığı Talas ilçesi Dedeoğlu camiinde ’idam’ sloganları atıldı. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu da Türkan Ay’ın cenaze törenine katılarak ’İdam Cezası Geri Gelsin’ kampanyası için ilk imzayı atıp, anne Özlem Ay’a da imzalattırdı. Cenaze törenleri sırasında çocukların anneleri Özlem Ay ile Leyla Tekin baygınlık geçirdi.

Ankara’da Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazeler, saat 16.30 sırasında Melikgazi ilçesindeki Camikebir ve Talas ilçesindeki Dedeoğlu camine getirildi. Camikebir’de kılınan cenaze namazına Vali Mevlüt Bilici, BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Cenaze töreni boyunca ’İdam geri gelsin’, ’İdam isteriz’ sloganları atıldı. Türkay Ay’ın yakınları da idam cezası istediklerini belirterek bağırdı.

‘Seni böyle mi görecektim’

Baba İbrahim Ay, başucuna duvak konulmuş kızının tabunu okşayıp öptü. Anne Özlem Ay ise gözyaşları arasında kızının tabutunun üzerine koluna çok sevdiği taşlığı bilekliği bağlanan pembe bluzu koydu. Özlem Ay, tabutuna kapanıp, ”Seni böyle mi görecektim” diye ağladı ve daha sonra baygınlık geçirdi. Özlem Ay, tören boyunca gözyaşları ile ıslanan kağıt mendille kızının fotoğrafını sildi.

Talas ilçesinde Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşlerin tabutları Yenidoğan Mahallesi'ndeki Hunat sitesinde bulunan evin önüne getirildi. Burada anne Leyla Tekin ile baba Hamza Tekin çocuklarının tabutuna kapandı. Bu sırada daha önce iki kez kalp krizi geçiren baba Hamza Tekin fenalık geçirdi. Gözyaşları arasında cenaze arabası Dedeoğlu camine gelerek, tabutları musalla taşına üzerine Türk bayrağı serilerek konuldu. Acılı Leyla ve Hamza Tekin çiftini ise camiye Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım makam otomobiline alarak götürdü. Cenaze sırasında anne Leyla Tekin otomobilden inecek gücü kendinde bulamadı. Ağabey Ömer Tekin de kardeşlerinin fotoğraflarını öperek tabutların önüne koydu.

Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Talas İlçesi Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında önce Ahmet Tuna, ardından Dilruba’nın cenaze namazı kılındı. Tabutları omuzlara alınarak, Halef Hoca mezarlığına götürülmek üzere cenaze aracına götürdü. Bu sırada bir grup Türk bayrağı açarak, mezarlığa kadar 'Çocuklara uzanan eller kırılsın', 'Kayseri çocuklarına sahip çık', 'devlet zanlıyı bize versin' diye slogan atıp, tekbir getirdiler. Cenazeler Talas ilçesi Halef Hoca mezarlığında toprağa verildi. Tekin çifti mezarlıkta fenalık geçirdi.