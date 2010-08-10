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Spor

TÜRK YÜZÜCÜLER YARI FİNALE KALAMADI BUDAPEŞTE (A.A)

10 Ağustos 2010 17:41

-TÜRK YÜZÜCÜLER YARI FİNALE KALAMADI BUDAPEŞTE (A.A) - 10.08.2010 - Avrupa Yüzme Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam ediyor. 43 ülkeden yaklaşık bin yüzücünün katıldığı şampiyonanın ikinci gününde havuzda mücadele eden Türk yüzücüler, yarı finale kalamayarak şampiyonadan elendi. Bayanlar 100 metre serbestte Burcu Dolunay 57.40'lık, bayanlar 100 metre kurbağalamada da Buse Günaydın 1.12.41'lik derecesiyle yarı finale kalamayarak, elenen Türk yüzücüler oldu. Bayanlar 1 metre tramplen atlamada Çağla Tokat, topladığı 157.20 puanla sonuncu olarak şampiyonadan elendi.

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