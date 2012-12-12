Türk yüzücü rekorla finalde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye rekoru geldi. Türk yüzücü İskender Baslakov, 50.77'lik derecesiyle finale yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün akşam seansında 100 metre sırtüstü yarı finalinde yarışan İskender Baslakov, 50.77'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yarıştığı seride 3., genel klasmanda da 16 sporcu arasında 5. olarak finale çıktı. Eski Türkiye rekoru 51.07'lik derecesiyle Derya Büyükuncu'ya aitti.

Erkekler 100 metre sırtüstü yarı finalinde Rus Stanislav Donets, 49.98'lik zamanıyla en iyi dereceyi yapıp genel sıralamada ve serisinde birinci olarak finale kaldı. Toplam 16 sporcunun katıldığı bu kategorinin yarı final yarışları sonunda, ilk 8 sporcu finale yükseldi. İskender Baslakov'un da mücadele edeceği erkekler 100 metre sırtüstü finali yarın akşam seansında gerçekleştirilecek.

'Bayrak'ta altın ABD'nin

Erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ise Anthony Ervin, Ryan Lochte, Hames Feigen ve Matthew Grevers'den oluşan ABD takımı, 3.06.40'lık derecesiyle birinci oldu.