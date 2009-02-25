Türk-Yunan ittifakı papazın definesini arıyor

İzmir’in Urla ilçesine bağlı Yağcılar Köyü'ne gelen Yunanlılar'ın papaz olan büyük dedelerinden kaldığına inandıkları 400 kilo altın ve paradan oluşan hazinenin peşine düşmeleri köyde Kemal Sunal'ın ünlü “Köyden İndim şehre” filmini aratmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.





Osmanlı döneminde Rumların da yaşadığı Yağcılar Köyü'ne son 5 yılda atalarının izlerini bulma ve dostluk kurma bahanesiyle gelen Yunanlılar geçen Eylül ayında, köydeki Sabancı ailesinin hissedarlar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle satmaya karar verdiği ev ile arsaya talip oldu.



Yunanlılar'ın eskiden papazın kaldığını söyledikleri kullanılmayan eve ve önündeki 100 metrekarelik bahçeye 150 bin TL teklif etmeleri, hissedarları şüphelendirdi. Hissedarların evi satmaktan vazgeçtiklerini söylemeleri üzerine, Yunanlılar bu kez gerçeği anlatarak, nüfus mübadelesi sırasında köydeki Rumların giderken altın ve paralarını büyük dedeleri olan kilisenin papazına verdiğini, papazın anıları ve günlüğünde bunları evin bahçesine gömdüğünü yazdığını kendilerine miras kalan bu hazineyi almak istediklerini söyledi.



Kazı izni istediler



Türk ve Yunanlılar, aralarındaki görüşmelerden sonra yaklaşık 400 kilo altın ile paradan oluştuğu öne sürülen hazine için ortak oldu. Anlaşma ardından hissedarlar, Urla Kaymakamlığı'na başvurarak arazilerinde hazine bulunduğunu öne sürerken bunun için kazı izni istedi. Kaymakamlığın yönlendirmesiyle bu kez Müze Müdürlüğü ile bağlantıya geçen hissedarlar, 1 aylık bekleyiş ardından gerekli iznin çıkmasıyla Müze Müdürlüğü, Maliye ve Jandarmanın, 24 saat gözetiminde 1 ay sürecek kazı için izin aldı.



Muskacı hocadan yardım



Büyük heyecanla 3 gün önce başlanılan kazılardan sonuç alınamaması üzerine, hazineyi gömerken korunması için papazın `Papaz büyüsü' yapmış olabileceği fikri üzerine son çare olarak, bu kez gerçek ismi bilinmeyen ancak `Eyyüp Hoca' olarak tanınan İzmir'de oturan muskacı hocadan yardım istendi. Kazı alanına gelerek kendince dualar eden Eyyüp Hoca'nın yönlendirdiği iş makineleriyle kazı yapıldı. Ancak, bu kazılardan da sonuç alınamaması üzerine bu kez, cinlerin 41 yılda bir altınların yerini değiştirdiğini söyleyen Eyyüp Hoca'nın söylemiyle, hazinenin yarısı evin içinde, diğer yarısı ise bahçedeki ağacının altında arandı.



Köylüler heyecanla izledi



Dedektörlerin de kullanıldığı arama çalışmalarını arsanın yaklaşık 20 hissedarıyla, köylüler heyecan içerisinde izledi. Hazinenin bulunması için son umut olarak ailenin getirdiği Eyyüp Hoca, soruları yanıtsız bırakarak kendisinin yardım amaçlı bulunduğunu söyledi. Aile bireyleri, muskacı hocayı kendilerinin getirmediğini iddia etti. Köylülerden bazıları, aramalar sırasında muskacı hocanın kullanılmasına tepki göstererek batıl inançlarla, gülünç duruma düştüklerini söyledi.



İlk 3 gündeki arama çalışmalarına bizzat katılan ve kendisini `Kosla Elefteriye' olarak tanıtan Yunanlı temsilcinin, DHA muhabirini görünce görüntülenmemek için arama çalışmalarına katılmadığı ve uzaktan izlediği dikkat çekti. Yunanistanlı temsilci de, görüşme isteğini kabul etmedi.



Kemal Sunal’ın filmi gibi



Hazine bulunduğu bildirilen arsanın çevresinde askerin 24 saat nöbet tutmasına rağmen, hissedarların biran olsun bölgeden ayrılmamaları, Kemal Sunal'ın da rol aldığı `Köyden İndim Şehire' filmini akla getirdi. Kazı alanında soruları yanıtlayan hissedarlardan Kemal Sabancı, ``Bizlere çok para olduğu söylendi. Bu nedenle de böyle bir olaya kalkıştık. Gelişmeleri bekliyoruz'' dedi. Yunanistanlı aile yaptıkları görüşmeleri kabul eden hissedarlardan Hayri Sabancı ise, sadece duyumlar üzerine arama yaptıklarını söyledi.

