-TÜRK YÖNETMENE HOLLYWOOD'DAN ÖDÜL LONDRA (A.A) - 08.04.2011 - İngiltere'de 20 yıldır yaşayan Murat Kebir, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Babam ve Spike" adlı kısa filmiyle Hollywood'da ödüle layık görüldü. Kebir, her yıl Hollywood'da düzenlenen ve bu yıl 16'ncısı yapılan Uluslararası Aile Film Festivalinde (IFFF) "En İyi Yabancı Drama Kısa Film" ödülünü aldı. Uyku sırasında solunum duraklamasından kaynaklanan uyku apnesi hastalığından yola çıkarak, bir baba ile oğlu arasındaki ilişkiyi filminde anlatan Kebir, "minimalist" olarak tanımladığı filmini kendi evinde çekti. Filmin başrol oyunculuğunu ise Ali karakteriyle, Murat Kebir'in oğlu Emre yaptı. Kebir, "Babam ve Spike"ın dünyada birçok festivalde gösterildiğini kaydederek, Türkiye'de ise Akbank, İstanbul ve İzmir kısa film festivallerinde filminin seyirciyle buluştuğunu anlattı. Kebir, "Babam ve Spike" filmiyle Hollywood'dan aldığı ödülden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. -"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"- Filmi dört günde çektiklerini kaydeden Kebir, oğlunu filminde oynatmasıyla ilgili, "Hikayeyi yazdığımda Ali karakteri için oğlum Emre'den başka kimseyi düşünmedim, çünkü ben karakteri yazarken Emre devamlı yanımdaydı. Yazdığım çocuk karakteri de kendi bildiği, tanıdığı bir çocuktu. Emre ile gurur duyuyorum, çok güzel bir oyun ortaya çıkardı" diye konuştu. Tecrübeli bir televizyoncu olmasına karşın, "film konusunda daha emekleme devrinde olduğunu" söyleyen Murat Kebir, yapılan yorumların ve katıldığı festivallerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Yeni projeleri bulunduğunu da kaydeden Murat Kebir, ölümle ilgili kısa bir filmin senaryosu üzerinde çalıştığını ve bu yıl filmi çekmek istediğini belirtti. Ürettiği projelerde, Türk olmanın çok avantajını yaşadığını ifade eden Kebir, "Birçok farklı açıdan olayları görebiliyorsunuz. Hep kendimden bir şeyleri yazdığım için, Türklük ve Türkçe projelerimde ve yaptıklarımda hep olacak" dedi. Murat Kebir'in filminde oynattığı 11 yaşındaki oğlu Emre Kebir de, filmdeki karakteri canlandırmanın oldukça kolay olduğunu, çünkü aynı şeyleri yaşadığı için Ali karakterinin neler hissettiğini bildiğini söyledi. Emre, "Büyüyünce ben de yönetmen olup babamın izinden gidebilirim" dedi. 1968 yılında Ankara'da doğan Murat Kebir, İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra TRT İstanbul ve İzmir televizyonlarında editör olarak çalıştı. 20 yıl önce Londra'ya yerleşen Kebir, 12 yıldır Sky televizyonunda editör olarak çalışıyor. Kebir'in, "Babam ve Spike"tan (2010) önceki ilk kısa filmi ise "Diş İçin Göz Çıkarmak" (2005) isimli kısa filmdi.