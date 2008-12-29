Türk yolcunun fendi Air France'ı yendi

Air France havayolu firması, 2006 yılındaki ABD yolculuğu esnasında bagajı zarar gören Türk yolcuya tazminat ödeyecek







ABD’den Türkiye’ye seyahat eden bir kişi, bagajlarının önce kaybolması, ardından da zarar görmüş şekilde kendisine ulaştırılması nedeniyle havayolu şirketinden 1.804 YTL maddi tazminat kazandı.



Edinilen bilgiye göre, İbrahim Okumuş, Air France ile 2006’da ABD-Türkiye arasında yolculuk etti.

Okumuş’a ait bagajlar, yolculuk sırasında kayboldu. Havayolu, bagajları Okumuş’a daha sonra teslim etti.

Okumuş ise bagajlarının kendisine eksik ve zarar görmüş bir şekilde gelmesi nedeniyle, havayolu hakkında avukatı Gülnaz Kocaman aracılığıyla maddi tazminat davası açtı.



Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, havayolu şirketinin İbrahim Okumuş’a 1.804 YTL’yi yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.