-Türk yolcular: Gemi personeli durumu idare edemedi MONTE ARGENTARİO (A.A) - 14.01.2012 - İtalya'da dün gece meydana gelen gemi kazasından kurtulan Türk yolcular, gemi personelinin durumu idare edemediğini belirterek, kaza sonrasında organizasyonun çok kötü olduğunu söylediler. A.A muhabirine açıklama yapan Türk kazazedelerden Ajlan Barut, gemiden en son inen 100-150 kişinin arasında bulunduğunu söyleyerek, gemi yönetiminin durumu idare edemediğini belirtti ve tepkisini dile getirdi. "Gemi 60-70 derece yattı. Ben karımla helalleştim, aynı Titanik'teki gibi demirlere yaslandık" diyen Barut, kendisinin Marmara Adalı olduğunu, gemi vurduğu zaman eşini gemi batacağı konusunda uyardığını söyledi. Kaptanın çok büyük hatası olduğunu dile getiren Barut, "Bizi bir saat beklettiler. Sonra anons yaptılar. Gemide bir şey yok, can yeleklerinizi çıkarın, kamaralarınıza gidebilirsiniz diye. Ben inanmadım ve karıma bir yere kıpırdama dedim. Felaket bir şeydi" diye konuştu. Kurtarılan Türk yolculardan Yüksel Tunççelik de gemiye güle oynaya bindiklerini ifade ederek, "Böyle bir şeyin olabileceği aklımıza gelmedi. Feci bir şeydi. Bir anda, saliseler içinde gemi çarptı ve anında yan yattı. Gerçekten çok kötüydü" dedi. Tunççelik, olay sırasında gemi personelinin son derece şaşkın olduğunu belirterek, personelin yolculardan önce can yeleği taktığını, organizasyonun kötü olduğunu söyledi. "Yolcular birbirlerine çok yardımcı oldu" diyen Tunççelik, organizasyon yeteneği olan yolcular sayesinde kurtulduklarını söyledi. Bir diğer Türk kazazede Egemen Filiz'in de Concordia isimli geminin sahibi olan Costa şirketinde çalıştığı öğrenildi. Bu yolcunun gemideki Türk yolcular hakkında ilgililere bilgi verdiği belirtti. Kurtarılan Türk yolcular, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği yetkililerine ilgilerinden dolayı müteşekkir olduklarını belirttiler. Gemiden tahliye edilen yolcular ilk olarak Monte Argantario kasabasının Porto Santa Stefano limanına getirildi. Acil müdahaleye ihtiyacı olanların ambülanslarla hastaneye sevk edildiği gözlendi. Çok sayıda yolcu olduğundan dolayı limana da birçok otobüs gönderildiği görüldü. Kazazedeler arasında çok sayıda Alman ve Uzak Doğulu yolcu olduğu görülüyor. Bu arada, 4 Türk yolcu büyükelçilik aracıyla Roma'ya götürüldü.