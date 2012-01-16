-Türk yolcu otobüsüne saldırı ŞAM (A.A) - 16.01.2012 - Dün gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'dan Hatay'a gitmekte olan bir Türk yolcu otobüsüne, silahlı gruplarca silahlı ve taşlı saldırıda bulunuldu. Şam-Hatay arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firma yetkililerinden alınan, dün akşam 22:00'de, Şam'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan bir yolcu otobüsüne, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde, bazı silahlı gruplar tarafından ateş açıldığı, saldırı sonucunda ölü ya da yaralının olmadığı sadece otobüsün bir camının kırıldığı ifade edildi. Telefonla AA muhabirine bilgi veren bir yolcu ise, "Bizden önceki otobüse ateş açıldığını öğrendikten sonra, bizim içinde bulunduğumuz otobüs, ışıklarını kapatarak yoluna devam etmek zorunda kaldı" dedi. Otobüs firmaları yetkilileri, birkaç gün önce de aynı bölgede bir Türk yolcu otobüsünün, silahlı ve yüzleri kapalı kişiler tarafından durdurulduğunu, yolcuların yaklaşık 6 bin Türk lirası tutarında para ile cep telefonlarının gasp edildiğini ifade etti.