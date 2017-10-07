Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda konuşlu dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, 25\'inci yıl kutlamaları kapsamında nefes kesen bir gösteri düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Konya\'ya taşınan SoloTürk de ilk kez Konya\'da gösteri yaptı.

Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri\'nin göz bebeği, gökyüzünün milli takımı Türk Yıldızları, 25\'inci yıl kutlamaları kapsamında Türkiye’nin havacılık temalı ilk parkı olan Türk Yıldızları Parkı\'nda nefes kesen bir gösteri düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü\'nden Konya\'ya taşınan SoloTürk de kutlamalarda Konya\'daki ilk gösterisini yaptı. Gösteriye Konya Valisi Yakup Canbolat, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran da katıldı.

Milli ve yerli Atak helikopterlerin geçişinin ardından SoloTürk gösteri yaptı. Gösteriyi binlerce Konyalı izledi. Solo Türk uçaklarının kendine has alçak uçuş tekniği ile gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobatik hareketleri sırasında bazı izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

İLK KADIN FİLO KOMUTANININ UÇAĞI ARIZALANDI

Türkiye\'nin ilk kadın filo komutanı olan Binbaşı Esra Özatay\'ın Türk Yıldızları filosundaki 4 numaralı uçağı, arıza yapınca gösteriye katılamadı. Gösteride bir eksikle uçan Türk Yıldızları\'nı parkı dolduran vatandaşlar nefeslerini tutarak izledi. Bu sırada Konya-Ankara karayolunda araçlarıyla seyreden vatandaşlar o anları kaçırmamak için trafiği kapatıp araçlarında inerek gösteriyi izledi.

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