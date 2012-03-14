Türk Yıldızları ilk şehidini toprağa verdi

T24 - Türk Yıldızlar’nın ilk şehidi olan Ümit Özer, Konya’da düzenlenen törenin ardından memleketi olan Samsun’da toprağa verildi. Türk Yıldızıları'ndaki arkadaşları tabutu taşırken, törene Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı.

Törene, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 1. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Abidin Ünal, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehit Özer'in annesi Hatice ve babası Adem Özer ile eşi Setenay Özer katıldı.

Davutoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, tören öncesinde baba Adem ve anne Hatice Özer'e başsağlığı diledi.

Tören boyunca sürekli gözyaşı döken anne Hatice Özer'in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

''Dertlerimin dermanıydın'', ''Ben ağlamayayım da kim ağlasın'' diyerek ağıtlar yakan anne Özer'i askeri görevliler teselli etmeye çalıştı.

Özer'in cenazesi, omuzlara alınarak, memleketi Samsun'a götürülmek üzere Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçağa yerleştirildi.

Davutoğlu: İzlerken hep dua ettik

Tören sonunda, Türk yıldızları ekibindeki şehit Özer'in arkadaşlarına başsağlığı dileyen Davutoğlu, ''Zevkle izlediğimiz gösterilerinde hep onlar için dua ederdik, başımız sağolsun'' dedi.

Samsun'da toprağa verildi

Naaşı Samsun’a getirilen Şehit Özer için Çarşamba ilçesinin Durakbaşı köyündeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenledi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, 1. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Abidin Ünal, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Silah arkadaşları, şehit Yüzbaşı Özer'in tabutu başında tören öncesi nöbet tuttu. Daha sonra ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Özer'in tabutu bir süre top arabasında taşındı.

Daha sonra omuzlara alınan tabutu Bakan Kılıç, Vali Aksoy ve şehit yakınları ile vatandaşlar köy mezarlığına kadar taşıdı.

Pilot Yüzbaşı Özer'in cenazesi, burada toprağa verildi. Askerler daha sonra saygı atışı yaptı.

Tören boyunca şehidin annesi Hatice, babası Adem ile eşi Setenay Özer'in ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. Bu arada, anne Hatice Özer'in, tedavi için bir süredir Konya'da oğlunun yanında bulunduğu öğrenildi.

'Türk Yıldızları'nın ilk şehidi'

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Türk Yıldızları bünyesindeki NF-5 tipi akrobasi uçağı, dün Konya-Ankara karayolu yakınlarında Tümosan Fabrikası'nın arkasına düşmüş, pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit olmuştu.