Türk yatları Monaco Fuarı'nda

Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olan Monaco Boat Şov Fuarı'nda Antalya'da üretilen 7 lüks yatın da sergileneceği bildirildi.



Antalya Serbest Bölge İşletici Şirketi'nin (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Monaco fuarının, Avrupa'nın en büyük yat fuarı olduğunu, dünyadaki yat üreticileri ile alıcıları bir araya getirdiğini söyledi.



Antalya Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan şirketlerin ürettiği 7 lüks yatın fuarda sergileneceğini anlatan Gürses, şöyle konuştu:



''Fuara Antalya Serbest Bölgesi'nden katılan firmalardan 4'ü, ürettiği ve dünya pazarına satışa çıkardığı lüks 7 yat ile görücüye çıkacak. Bu fuar, daha açık şekilde önümüzü görmemizi sağlayacak. Türk işçiliğini, Türk kalitesiyle üretilmiş yatları direkt tanıtma imkanı bulabileceğiz. Markalaşma yönünde de önemli adımlar atılacak. Zaten Antalya Serbest Bölgesi dünya pazarında önemli bir marka haline geldi. Fuara katılan şirketler, sergilenecek Türk yatları ile ülkeye ödüllerle dönmeyi hedefliyor. Fuarda ödül alacağımızdan da eminiz.''



Fuara katılacak yatların özellikleri



Monaco Fuarı'na, iş adamı Abdülkadir Konukoğlu'nun Vicem Yacht şirketi, üç ahşap kompozit yat ile katılıyor. 1,5 milyon dolara mal olan, maksimum saatte 26,5 knots hız yapabilen ''Vicem 58'' isimli yat 17,68 metre boyunda. Ahşap kompozit, 22 metre uzunluğundaki ''Vicem 72'' isimli yat ise 3 milyon dolara mal oldu. ''Vicem 57'' isimli yat da 2,5 milyon dolardan satışa sunuldu. Bu yat maksimum 30 knots hıza sahip.



Peri Yacht şirketi de, fuara, kompozit motor yat olan ''Quasar'' ile katılacak. 28,60 metre uzunluğundaki yatın maksimum hız kapasitesi 28 knots.



TSMM Yacht Şirketi, yine kompozit motor yat cinsi ile dünyada kendi boyunda iç hacmi en büyük olan yatlardan biri olan ve geçen yıl bu fuara katılan ''My Namaste''nin benzeri 40 metre uzunluğunda, maksimum 30 knots hıza sahip ''Tati'' isimli lüks yat ile görücüye çıkacak.Alman firması tarafından Antalya'da yaptırılan, 5 kamarası, entegre elektronik sistemlerle donatılan yat, 16 milyon Avroya satılacak.



Cyrus Yacht firması da kompozit motor yat olan 34 metre uzunluğundaki ''Cyrus One'' isimli teknesiyle sergilenecek.



Yabancı ortaklı yat üreticisi Sun Rice ise, 45 metre uzunluğundaki çelik-alüminyum motoryat ''Africa'' isimli ultra lüks yat ile fuarda boy gösterecek. Dünya finans sektöründe çok tanınan ancak adı sır gibi saklanan Güney Afrikalı bir iş adamı için yaptırılan ''Africa'' isimli yat fuarda tanıtılacak.



