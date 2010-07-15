-TÜRK YAPIMI ÜÇ BOYUTLU CEP TELEFONU YOLDA ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Türk araştırmacıların yürütücülüğünü yaptığı AB 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen, ''Üç Boyutlu Telefon Projesi'' kapsamında üç boyutlu görüntü veren cep telefonunun ilk prototipi yapıldı. Avrupa'da 7 ülkenin üzerinde çalıştığı, üç boyutlu görüntülerden fotoğraf ve video çekimleri yapabilen telefonun tüm testleri tamamlandığında, cep telefonundan karşılıklı olarak üç boyutlu iletişim kurulabilecek. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Çapın, günümüz mobil telefon teknolojisinin her yerde kullanılabilen ve erişilebilen bir seviyeye geldiğini, multimedya mesajlaşmaların, cep televizyonlarının ve taşınabilir bir aygıttan yapılan video konferans teknolojisinin her geçen gün geliştiğini anlattı. AB 7. ÇP kapsamında desteklenen ve çalışmaları devam eden projelerinde, gelecek nesil telefonlar için günümüzde kullanılanlardan çok farklı özelliklere sahip, üç boyutlu görüntü alabilen cep telefonu prototipini üretmeyi başardıklarını bildiren Çapın, telefona ilişkin şu bilgileri verdi: ''Geliştirdiğimiz prototip deneysel olarak boyutları normalden büyük bir prototip. Telefonun tüm donanımını sıfırdan hazırladık. Prototipimizin üzerinde kamerası ve üç boyutlu bir ekranı bulunuyor. Bu şekilde, telefonla üç boyutlu görüntü alınıp gösterilebiliyor. Telefonda üçüncü boyut için gözlük takmadan ekrana bakıldığında üç boyutlu resimler, videolar ve görüntüler izlenebiliyor; üç boyutlu oyunlar oynanabiliyor. Kamera ile üç boyutlu fotoğraf ve video çekimleri yapılabiliyor. Telefonumuz, uluslararası alanda pek çok bilimsel etkinlikte de sergilendi. Proje kapsamında beş uluslararası patent başvurusu da yapıldı'' Çapın, cep telefonu üreticisi Nokia'nın da projeyi detaylı şekilde izlediğini bildirdi. -ÜÇ BOYUTLU KONUŞMA YOLDA- Çapın, üzerinde çalışmaları devam eden telefonun tamamlandığında, cep telefonu kullanıcılarının aynı ortamdaymış gibi cep telefonlarıyla üç boyutlu videolu telefon konuşması yapabileceğini, üç boyutlu oyun oynayabileceğini söyledi. Proje sonunda, üç boyutlu 4. nesil telefon prototipinin ortaya çıkacağını ve elde edilen sonuçların, dünyanın büyük şirketleriyle de paylaştıklarını dile getiren Çapın, ürünün ticarileşmesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti.