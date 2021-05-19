Türk Yahudi Toplumu'ndan, ABD Dışişleri'ne tepki: Erdoğan'ın antisemitist olduğunu ima etmek adil değil, bize karşı her zaman destekleyici olmuştur

Türk Yahudi Toplumu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın antisemitist ifadeler kullandığını söyleyen açıklamasına tepki gösterirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın antisemitist olduğunu ima etmek çok haksız ve kınanacak bir şeydir. Aksine, kendisi bize karşı yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur" denildi.

Türk Yahudi Toplumu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bölgedeki gelişmeler çok üzücü ve antisemitizmin dünyadaki yükselişi kabul edilemez olsa da Erdoğan'ın antisemitist olduğunu ima etmek adil değil ve kınanacak bir şey. Aksine, Erdoğan bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici, cesaretlendirici olmuştur" denildi.

Paylaşımda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh’in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflar da yer aldı.

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin açıklamalarıyla ilgili "Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Price, Türkiye'yi, "şiddeti kışkırtabilecek dilden kaçınmaya" çağırarak, ABD'nin çatışmaya son vermeye odaklandığını belirtmişti.