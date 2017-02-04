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Türk ve Yunan botları, Kardak'tan sonra Kalalimnos'ta da karşı karşıya geldi

Yunanistan, Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti sırasında karasuları ihlali yaşandığını öne sürmüştü

04 Şubat 2017 20:52

Bodrum’a bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında, Türk sahil güvenlik ekiplerinin bekleyişi, bugün de sürerken Yunanistan’a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botları engel oldu.

1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamını yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlenirken bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ı taşıyan hücum botunun önüne geçmiş; yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri dönmüştü. Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karasuları ihlali yaşandığı ileri sürülmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bugün de Yunanistan’a ait Kalalimnos Adası yakınlarında kayalıklara 1.5 mil uzakta bekleyen Yunan botu, kayalıklara birkaç kez yanaşmak için yönelince Türk botlarının engel olduğu görüldü.

 

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