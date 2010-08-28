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Türk ve Tuğluk neden taşındı?

Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı eş başkanları Türk ile Tuğluk, sessiz sedasız Oran'a taşındılar.

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk, Çukurambar'dan sessiz sedasız Oran'a taşındılar.

Çukurambar'da oturduğu sıralarda ev kiralaması tartışmalara yol açan Ahmet Türk'ün, bu yaz başı taşındığı belirtilirken, Tuğluk'un Türk'ten daha önce Çukurambar'dan ayrıldığı bildirildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, hem Türk'ün hem de Tuğluk'un,  milletvekillikleri düştükten sonra yüksek kira vermemek amacıyla Oran'ı seçtikleri bildirildi. Türk, Oran'da kendi evine taşınırken Tuğluk'un ise kiraya çıktığı öne sürüldü. Çukurambar Pelit Sitesi 21 numaralı dubleks daireden sürpriz bir kararla taşınan Türk'ün daha önce de oturduğu apartmanın bir başka dairesine taşındığı, dairenin Türk'ün kendi mülkiyetinde olduğu öğrenidi. Türk'ün Çukurambar'da oturduğu dubleks daire ise bin 500 TL'ye yeniden kiraya çıkarıldı.


Tartışma yaratmıştı

Çukurambar'da aylığı bin 700 TL'ye oturan Türk, hem eşinin sağlığı hem de eski mekanı olması nedeniyle Oran'da ev kiralamaya çalışmış, ancak, ev sahibinin 'mahalle baskısı' nedeniyle evi Türk'e vermekten son anda vazgeçtiği iddia edilmişti.


Dubaili öğrenciler taşındı

Yine Türk'le birlikte DTP'nin eş başkanlığını yapan Aysel Tuğluk da Çukurambar'daki evinden sessiz sedasız Oran'a taşındı. Çukurambar Pınar Apartmanı 28 numaralı evde oturan Tuğluk'un, bu evde aylığı bin 500 TL'ye oturduğu kaydedildi. Tuğluk'un boşalttığı eve ise Dubaili öğrenciler taşındı.


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