Türk ve Tuğluk ifade verdi

T24 - Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk 30 Ağustos resepsiyonuna davet edilmemesiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında, eski DTP milletvekili Aysel Tuğluk da Siirt ve Batman'da yaptığı konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında ifade verdi.



Ankara Adalet Sarayı'na gelen Türk ve Tuğluk'un ifadeleri, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarınca alındı.



Ahmet Türk'ün, 18 Aralık 2009 tarihinde, Anayasa Mahkemesi'nin DTP'nin kapatılması kararıyla ilgili yaptığı konuşma ve 17 Ekim 2008'de DTP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşma ile 2007 yılındaki ''30 Ağustos'' resepsiyonuna davet edilmemesiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında ifade verdiği öğrenildi.



Türk hakkındaki soruşturmaların ''suçu ve suçluyu övme'', ''Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet'' ve ''devletin askeri teşkilatını aşağılama'' suçları kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.



Aysel Tuğluk'un ise Siirt ve Batman'da yaptığı konuşmalar nedeniyle ''Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet'' suçu kapsamında hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde talimatla ifadesine başvurulduğu belirtildi.

