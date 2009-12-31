T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk ve Tuğluk ifade verdi

Milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk adliyeye giderek ifade verdi.

31 Aralık 2009 02:00

T24 - Dün (30 Aralık 2009) resmi gazetede yayınlanan karar sonrası milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk adliyeye giderek ifade verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı dün resmi gazetede yayımlanmasından sonra milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, adliye sarayına tutuklu ve hükümlülerin alındığı girişten alındı.

Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, ifade verdiler. Eski milletvekillerine ifade sırasında avukatları Mehmet Nuri Özmen de eşlik etti.

Ahmet Türk, adliyeden ayrılırken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Türk, "Milletvekilleğimiz düştüğü için gelip ifade verdik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz bir şey yok" dedi.

Haklarında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ demek” suçlamalarıyla dava açılan Türk ve Tuğluk milletvekillikleri düştükten ve dokunulmazlıkları kalktıktan sonra ifade vereceklerini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24