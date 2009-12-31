Türk ve Tuğluk ifade verdi

T24 - Dün (30 Aralık 2009) resmi gazetede yayınlanan karar sonrası milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk adliyeye giderek ifade verdi.



Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı dün resmi gazetede yayımlanmasından sonra milletvekillikleri düşen Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, adliye sarayına tutuklu ve hükümlülerin alındığı girişten alındı.



Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, ifade verdiler. Eski milletvekillerine ifade sırasında avukatları Mehmet Nuri Özmen de eşlik etti.



Ahmet Türk, adliyeden ayrılırken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



Türk, "Milletvekilleğimiz düştüğü için gelip ifade verdik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz bir şey yok" dedi.



Haklarında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ demek” suçlamalarıyla dava açılan Türk ve Tuğluk milletvekillikleri düştükten ve dokunulmazlıkları kalktıktan sonra ifade vereceklerini açıklamıştı.