-TÜRK VE TUĞLUK İÇİN TBMM'YE BAŞVURACAKLAR TBMM (A.A) - 25.10.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, mahkeme kararıyla milletvekillikleri düşürülen, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'un, yeni anayasa değişikliği kapsamında, bağımsız milletvekili sıfatıyla görevlerine geri dönmeleri için TBMM Başkanlığına başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Kaplan, Türk ve Tuğluk'un milletvekilliği görevlerine geri dönmeleri için yarın saat 10.00'da, TBMM Başkanlığına, ilgili dilekçeleri sunacaklarını açıkladı. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından Türk ve Tuğluk'un milletvekilliklerinin düşürüldüğünü ve haklarında siyasi yasak getirildiğini anımsatan Kaplan, şunları söyledi: ''Ancak, 12 Eylülde, Anayasanın ilgili maddesi değişti. Milletvekilleri, halkın özgür iradesi ile bir yasama dönemi için seçilir. Sayın Türk ve Tuğluk'un seçildiği yasama dönemi halen devam ediyor. Yarın vereceğimiz dilekçe ile Sayın Türk ve Tuğluk'un devam eden yasama dönemi için bağımsız milletvekili olarak görevlerini sürdürmeleri için talepte bulunacağız. Bu konu karmaşık değil. Meclis Başkanlığının Genel Kurula sunuşunda, Sayın Türk ve Tuğluk'un Meclise geri dönüşlerinin bildirimi yapılabilir. Anayasa değişikliği bu andan itibaren ileriye dönük uygulanabilir.'' Türk ve Tuğluk'un geri dönüşlerinin önünde hiçbir engel kalmadığını öne süren Kaplan, yargının Anayasanın üzerinde olamayacağını ifade etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaplan, çatışmasızlık sürecinin devam etmesi konusunda herkesin üzerinde sorumluluk bulunduğunu söyledi. Kaplan, Aysel Tuğluk'un, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşeceği yönünde haberler yayımlandığının hatırlatılması üzerine, ''Sayın Tuğluk silahların susması konusunda gerçekten etkili olacaksa, biz bundan mutluluk duyarız. Siyasetçilerin görevi barış, huzur ve demokrasiyi sağlamaktır'' diye konuştu.