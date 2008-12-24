'Türk ve Kürtler'den özür diliyorum'

AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmasına başlarken, 1915 olaylarına ilişkin "özür diliyorum" kampanyasına değindi. Erdem, "1915 olaylarının soykırım olması mümkün değildir. Ben bu vesileyle bu olaylarda öldürülen Türk ve Kürt vatandaşlarımızdan, Osmanlı vatandaşlarından özür diliyorum" dedi.



AKP'li Erdem Genel Kurul'daki konuşmasında Ermeni lobilerinin dünyada kamuoyu oluşturarak, özellikle Batı dünyasının üzerinde baskı oluşturarak Türkiye'ye konuyu soykırım olarak kabul ettirmek istediğine işaret etti.



Erdem, "Mesnedi olmayan, Ermeni isyanlarıyla Van'da başlayan ve çok sayıda Türk ve Kürt vatandaşın katline sebep olan, karşılıklı ölüme dönüşen bu olayın soykırım olması mümkün değildir. Ben bu vesileyle bu olaylarda öldürülen Türk ve Kürt vatandaşlarımızdan, Osmanlı vatandaşlarından özür diliyorum. Tarihi ve milli şuurdan yoksun imzacıların oyuna geldiğinden dolayı..." dedi.



Olayların karşılıklı olduğunu ve Ermeniler tarafından başlatıldığını savunan Erdem, 21 Aralık Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik'in konuşmasını eleştirerek, "Bu çatı altında tarihimize ve milletimize hakareti marifet sayan konuşmayla, tarihimize ve ecdadımıza maalesef çok ağır suçlamalarda bulundu. Suçlamalarda bulunduğu ortak tarihimiz, ortam milletimizdir. Arkadaşımızın o sözlerinden ötürü yine o tarihte olan Türk ve Kürt vatandaşlardan özür diliyorum" diye konuştu.



Erdem ayrıca, "Kendi tarihine, kendi milletimize hakaret etmekten ve zarar vermekten ne menfaat umulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Dünyanın en demokratik parlamentolarında bile bir parlamenterin kendi tarihine, kendi milletine ve kendi geçmişine hakaret etmesine müsaade edilemez, konuşamaz ve konuşturulamaz" dedi.



Sakık: "Ecdadımızın kökünü kazıdınız"



DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Erdem'in sözlerine "Asıl hakaret eden sizsiniz" diye laf atarken, DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ise "Bizim ecdadımızın kökünü kazıdınız, Muğlalı olayını unuttunuz mu?" diye sordu.



Tartışmaların ardından konuşmasını sürdüren Erdem, Türkiye'nin enerji politikalarının gözden geçirilmesi ve enerji güvenliğini sağlamaya dönük uzun vadeli stratejinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Erdem, makul süre içinde enerji fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

