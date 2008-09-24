Türk ve ABD SPK’ları ortak eğitimde

Sermaye Piyasası Kurulu, ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ile ortak eğitim programı düzenleyecek.



SPK Başkanı Turan Erol, yaptığı yazılı açıklamada, "Sermaye Piyasalarının Gelişimi, Denetimi ve Gözetimi" başlıklı eğitim programının, 20-24 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını bildirdi.



SPK'nın, "sermaye piyasalarının düzenleme ve denetlenmesinde öncü uygulamalarıyla dikkat çeken ABD Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği çalışmalarına hız verdiğini" ifade eden Erol, söz konusu programın Türkiye ve bölgede "ilk kez" yapılacağını vurguladı.



Erol, SPK ve SEC yetkililerince ortaklaşa planlanan ve organize edilen programa, ABD'nin "konusunda en iyi uzman ve yöneticileriyle, SPK'nın seçkin uzman ve eğitmenlerinin" konuşmacı olarak katılacaklarını belirterek, programda, panel formatında görüş alışverişi ve tartışma oturumlarının yer alacağını, bu oturumlarda, güncel ekonomik ve finansal konuların tartışılacağını kaydetti.



Kurul Başkanı Erol açıklamasında, şu bilgileri verdi:



"Son yıllarda Türk sermaye piyasalarına olan ilginin ve Kurul'un küreselleşmenin kaçınılmaz bir gerekliliği olan yurt içi ve yurt dışı açılımlarının bir sonucu olarak, ülkemizin bölgedeki ekonomik ve finansal konulardaki mevcut ağırlığını ve potansiyelini göstermesi bakımından Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılacak bu program çok anlamlıdır."



Türkiye'nin AB'ye katılım çalışmaları sürecinde "SPK'nın AB düzenlemelerine uyum çalışmalarının başarılı ve hızlı bir şekilde devam ettiğini" ifade eden Erol, aynı zamanda dünyanın en büyük sermaye piyasası olan Amerika sermaye piyasasının düzenleme ve uygulamalarını da yakından takip ettiklerini belirtti.



"Dünyanın ekonomik ve finansal piyasalar anlamında en gelişmiş ülkesinin tecrübeleriyle Türkiye'nin tecrübelerinin ortak bir eğitim programı organizasyonu içerisinde diğer ülkelerle paylaşılacağını" dile getiren Erol, sermaye piyasaları konusunda "çeyrek asırlık tecrübelerini" paylaşmaktan ve dünya sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Türkiye'nin bölgede finansal merkez olması çalışmaları içerisinde, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu ile başlatılan eğitim işbirliği çalışmalarını her yıl düzenli olarak yapmayı düşündüklerini ifade eden Erol, şunları kaydetti:



"Bu konuda Amerikalı meslektaşlarımızın Türkiye'ye yakın ilgi gösterdiğini de vurgulamak isterim. Dünyanın önde gelen düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarıyla olan işbirliği, yardımlaşma ve ortak eğitim programları bundan sonra da artarak devam edecektir. Bu anlamda, bütün dünya ülkelerine kapımız açıktır."

