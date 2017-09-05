Türk vatandaşlığına alınacak 300 bin Suriyeli, 2019 seçimlerinde oy kullanacak mı?

Ülkelerindeki iç savaştan sonra Türkiye’ye sığınan 3 milyona yakın Suriyeli’nin bir bölümünün Türk vatandaşlığına alınmasına başlandı. Türk vatandaşlığına alınacak 300 bin Suriye’liden en az 120 bini bir yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’e başvurdu. "Oy kullanabilmeleri için KHK gerekli."

Suriyelilere verilecek Türk vatandaşlığı başvuruları sonuçlanmaya başladı.

Karar'ın haberine gör, ilk etapta vatandaşlık verilecek 7 bin Suriyeli bu haberi beklemeye başladı. Vatandaşlık başvurularından ilk olarak Geçici Eğitim Merkezleri’ndeki mültecilere eğitim veren öğretmenlere öncelik verilirken, öncelikli olan diğer kişilerin de beyaz yakalılar olarak tabir edilen grup olduğu öğrenildi.

Başvurularını bulundukları illerdeki Göç İdaresi Müdürlüklerine yapan Suriyeliler, kendilerine verilen bir dosya numarasıyla süreci Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden takip etmeye başladı.

Vatandaşlık süreci ilk olarak Gaziantep Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘nden 24 Kasım 2016’da gelen mülakat daveti ile başlayan Suriyeliye hem Arapça hem de Türkçe olarak, “24.11.2016 tarihinde görüşme için İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze gelmeniz gerekmektedir” mesajı iletildi. Mülakatın ardından ise yaklaşık 8 ay süren değerlendirme ve güvenlik soruşturması aşaması da sona erdi.

Türk vatandaşlığına kabul edilen Suriyeliler haberi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine girerek öğrendi. Verilen dosya numarasını “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” bölümüne yazan Suriyeliye, “İlgili kanunda aranan şartları taşıdığınız anlaşıldığından, Türk vatandaşlığına kabülünüze karar verilmiş olup Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı hak ve ödevlerinizin bilinci içerisinde insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir vatandaş olmanız dileğiyle vatandaş olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Başvuru makamınca gerekli tebligat tarafınıza yapılacaktır” denildi.

Öte yandan başvurusunu yapan bir başka başvurucuya da süreçle ilgili, “İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması başvurunuza ait evraklar incelenmek ve karar alınmak üzere başvuru makamınca genel Müdürlüğümü’ne gönderilmiş, ancak henüz Genel Müdürlüğümüze ulaşmamıştır” mesajının iletildiği görüldü.

"Türkmenler çifte vatandaş olmalı"

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkan Tarık Sülo Cevizci de, ilk 7 bin alımda çok fazla Türkmen olmadığını kaydederek, “Bizim talebimiz Türkiye’de yaşayan 750 bine yakın Suriyeli’nin çifte vatandaş olması.

Çünkü bir gün tekrar Suriye’ye bu kişiler dönebilir. Oradaki Türkmen nüfusunu korumak gerekecek. Bizim çalışmamız bu yönde. Talebimizi yetkili mercilere ilettik. Biz Türkiye’de misafiriz. Türkiye bize oradaki savaştan dolayı ev sahipliği yaptı. Ama sonuç itibariyle biz tekrar memleketimize dönmek istiyoruz ve oradaki Türk varlığını devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Oy kullanmak için KHK gerekli

Vatandaşlık alan Suriyelilerin 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde oy kullanamayacağı geçtiğimiz yıl açıklanmıştı. Oy kullanma hakkını değerlendiren Gaziantep Barosu avukatlarından Aziz Cihan Kaçıran, “Anayasal olarak Türk vatandaşı olanlar oy kullanır. Ama bu yönde KHK veya bir yönetmelikle farklı bir düzenlemeye gidilebilir” dedi.