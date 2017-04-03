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Dünya
Deutsche Welle

Türk vatandaşlarının dörtte biri oyunu kullandı

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşı seçmenler anayasa değişikliği referandumunda oy kullanabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Almanya'da katılm oranının yüzde 22'yi geçtiği bildirildi.

03 Nisan 2017 21:38

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna yönelik Almanya'daki Türk vatandaşı seçmenlerin oy verme işleminde katılımın yüksek olduğu bildirildi. 1 milyon 400 bine yakın seçme hakkına sahip Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da ilk hafta yaklaşık 325 bin kişi oy kullandı. Pazar günü sandık kapanış saati itibariyle katılma oranı yüzde 22,7'yi buldu. 27 Martta başlayan yurt dışında oy kullanma süreci 9 Nisanda sona erecek.

İlk hafta oy kullanılan 13 merkezde oy kullanma oranlarının, Berlin'de yüzde 19,02, Düsseldorf‘da yüzde 26,94, Essen'da yüzde 30,45, Frankfurt'ta yüzde 22,45, Hamburg'da yüzde 23,26 Hannover'de yüzde 19,64, Karlsruhe'de yüzde 20,77, Köln‘de yüzde 23,67, Mainz'de yüzde 23,96, Münih'te yüzde 22,84, Münster'de yüzde 11,36, Nürnberg‘de yüzde 22,68 ve Stuttgart'ta yüzde 26,45 olduğu bildirildi.

Dünya genelindeki katılım

108 bin Türk vatandaşı seçmenin yaşadığı Avusturya'da ise katılma oranı şimdiye kadar yüzde 24,44 oldu. Bu oran İsviçre'de yüzde 27'nin üzerine çıktı. İsviçre'de seçmen kütüğüne kayıtlı 95 bin 264 Türk vatandaşı yaşıyor. Bütün dünyada oy kullananların sayısı yarım milyonu (yüzde 17,59) aştı. Türkiye dışındaki toplam Türk seçmen sayısı 2 milyon 970 bini buluyor. Bazı ülkelerde oy verme işlemi 27 Mart'tan sonra başladı. 16 Nisan'daki referandumdan önce seçmen kütüğüne kayıtlı bulunulan konsolosluklarla, konsolosluklar tarafından belirlenmiş seçim sandıklarında ve gümrük kapılarında oy kullanılabiliyor.

Türkiye'deki kayıtlı seçmen sayısı 55 milyon 300 bin dolayında. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları toplam seçmen sayısının yüzde 5'ini oluşturuyor. ‘Evet' ve ‘Hayır' oylarının başa baş gitmesi durumunda yurt dışında kullanılan oylar referandum sonucunda önemli rol oynayabilir.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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