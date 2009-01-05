Ankaraspor’un Meksikalı golcüsü Antonio De Nigris, hocası Aykut Kocaman’ı ırkçılık yapmakla suçladı. Nigris, Meksika’da en çok satılan dergilerin başında yer alan Proceso’ya verdiği özel röportajda, Kocaman’ın takımda yer alan yabancılara karşı sistematik ırkçılık uyguladığını belirtti. Dergi de bu röportajı, “Racismo a la turca - Türk usulü ırkçılık” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Ankarasporlu futbolcu, kendisinin Meksika futbol tarihinin, dışarıda oynayan en golcü futbolcuları arasında 3. olduğuna vurgu yaparak (Hugo Sanchez ve Luis Garcia’dan sonra) , Türk hocanın bunu görmeyerek, sırf ırkçı duygularla kendisini kadro dışında tuttuğunu söyledi.

Aykut Kocaman’ın, Ankaraspor’un başına geldiği 19 Haziran’dan beri kendisi ile tek bir kez konuşmadığına dikkat çeken Meksikalı golcü, Türk hocanın yabancı oyuncularla Türk futbolcular arasında ayırım yaptığını anlattı. Kocaman’ın ırkçı davranışına takım arkadaşı Brezilyalı Hamilton’un da maruz kaldığını savunan De Nigris, “Bir hoca, transfer edilen bir yabancıya hoş geldin der, onunla konuşur. Oysa Kocaman bırakın Hamilton’a hoş geldin demeyi, onun yanına bile yaklaşmadı. Onunla tek bir kelime bile konuşmadı. Bu yüzden takım arkadaşım kulüpte çok zor günler geçiriyor” diye konuştu.

Nigris, Aykut Kocaman’ın ırkçılığı ile Türk toplumunu ayrı tuttuğuna da işaret ederek, Gaziantep’de oynarken asla böyle bir durumla karşılaşmadığını, Türkiye’yi çok sevdiğini ve burada futbol oynamaya devam etmek istediğini kaydetti. Meksikalı golcü, Kocaman’ın kendisine kapıyı gösterdiğini de vurgulayarak “Tahminim satış listesine konuldum” diyerek, Ankaraspor ile 2010 yılına kadar sözleşmesi olduğunu, menajerinin kendisine yeni bir takım aradığını anlattı.

Nigris son olarak, Kocaman’ın ırkçılığına rağmen önceliği Türkiye’de bir takıma vererek burada kalmak istediğini ve Türk halkı ile hiçbir sorunu olmadığını vurguladı.