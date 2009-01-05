Ankarasporlu De Nigris,
hocası Aykut Kocaman’ı yabancılara karşı sistematik ırkçılıkla suçladı.
Meksikalı oyuncuyla röportaj yapan Proceso dergisi de bunu, “Türk usulü
ırkçılık” başlığıyla okuyucularına duyurdu
Ankaraspor’un
Meksikalı golcüsü Antonio De Nigris, hocası Aykut Kocaman’ı ırkçılık
yapmakla suçladı. Nigris, Meksika’da en çok satılan dergilerin başında
yer alan Proceso’ya verdiği özel röportajda, Kocaman’ın takımda yer
alan yabancılara karşı sistematik ırkçılık uyguladığını belirtti. Dergi
de bu röportajı, “Racismo a la turca - Türk usulü ırkçılık” başlığıyla
okuyucularına duyurdu.
Ankarasporlu futbolcu, kendisinin Meksika futbol tarihinin, dışarıda
oynayan en golcü futbolcuları arasında 3. olduğuna vurgu yaparak (Hugo
Sanchez ve Luis Garcia’dan sonra) , Türk hocanın bunu görmeyerek, sırf
ırkçı duygularla kendisini kadro dışında tuttuğunu söyledi.
Aykut Kocaman’ın, Ankaraspor’un başına geldiği 19 Haziran’dan beri
kendisi ile tek bir kez konuşmadığına dikkat çeken Meksikalı golcü,
Türk hocanın yabancı oyuncularla Türk futbolcular arasında ayırım
yaptığını anlattı. Kocaman’ın ırkçı davranışına takım arkadaşı
Brezilyalı Hamilton’un da maruz kaldığını savunan De Nigris, “Bir hoca,
transfer edilen bir yabancıya hoş geldin der, onunla konuşur. Oysa
Kocaman bırakın Hamilton’a hoş geldin demeyi, onun yanına bile
yaklaşmadı. Onunla tek bir kelime bile konuşmadı. Bu yüzden takım
arkadaşım kulüpte çok zor günler geçiriyor” diye konuştu.
Nigris, Aykut Kocaman’ın ırkçılığı ile Türk toplumunu ayrı tuttuğuna da
işaret ederek, Gaziantep’de oynarken asla böyle bir durumla
karşılaşmadığını, Türkiye’yi çok sevdiğini ve burada futbol oynamaya
devam etmek istediğini kaydetti. Meksikalı golcü, Kocaman’ın kendisine
kapıyı gösterdiğini de vurgulayarak “Tahminim satış listesine konuldum”
diyerek, Ankaraspor ile 2010 yılına kadar sözleşmesi olduğunu,
menajerinin kendisine yeni bir takım aradığını anlattı.
Nigris son olarak, Kocaman’ın ırkçılığına rağmen önceliği Türkiye’de
bir takıma vererek burada kalmak istediğini ve Türk halkı ile hiçbir
sorunu olmadığını vurguladı.