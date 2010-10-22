Türk üniversitelerinin akademik performansı

T24- ODTÜ'de oluşturulan ve 7 eski rektörün yer aldığı Danışma Kurulu, Türkiye'de ilk kez yapılan bir araştırmayla akademik performanslarına göre Türk üniversitelerini sıraladı. İşte o liste...





ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance(URAP) laboratuvarlarında yürütülen çalışmayı, ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut'un koordinatörlüğünde eski rektörler Prof. Dr. Nusret Aras, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Ülkü Bayındır, Prof. Dr. Atilla Askar, Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz yaptı.



Halen ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyeliği görevini yürüten Akbulut, ODTÜ URAP Laboratuvarının yaptığı çalışmada Türkiye'deki 125 üniversitenin akademik performanslarına göre sıralandığını bildirdi.



Türkiye'de ilk kez yapıldı





URAP'ın yaptığı çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirten Akbulut, sıralamada, YÖK, ÖSYM, ISI Web of Science, Google Scholar gibi açık, güvenilir kaynaklardan alınan ve yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, Google Scholar yayın sayısı, kişi başına düşen Google Scholar yayın sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi tamamen bilimsel üretkenliğe dayanan verilerin kullanıldığını bildirdi.



Akbulut, URAP'ın danışma kurulunu 7 eski rektörün yaptığını, ayrıca kurulda öğretim üyelerinin görev aldığına işaret etti.



Çalışma için bir bilgisayar programı yazıldığını anlatan Akbulut, ''Sıralamadaki tüm verileri insan eli değmeden hazırladık. İnsanın müdahalesi sadece verilerin kontrolü sırasında oldu. Çünkü üniversitelerin isimleri makalelerde farklı geçebiliyor. Bu nedenle üniversite isimleri belli standartlara getirildi. Geliştirdiğimiz sistem, üniversiteleri 'iyiler' ve 'kötüler' şeklinde ayırmayı hedeflemiyor'' dedi.





Üniversiteler ayrı kategorilere göre sıralandı





Akbulut'un verdiği bilgiye göre, URAP tarafından yapılan araştırmada, belirlenen 9 kritere göre 6 ayrı sıralama yapıldı. 2000 yılından önce kurulmuş 74 üniversite kendi içinde ve 2000'den sonra kurulan 51 üniversite de kendi içinde sıralandı.



Tıp fakültesi olan 57 ve olmayan 68 üniversite ile 96 devlet üniversitesi ve 29 vakıf üniversitesi de ayrı ayrı belirlendi.



Bu sıralamalar, YÖK'ün web sayfasındaki 2009 toplam yayın sıralamasında isimlerine verilen 125 üniversiteyi kapsadı.



İlk sırada Hacettepe Üniversitesi var





URAP, ''yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, Google Scholar yayın sayısı, kişi başına düşen Google Scholar yayın sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı'' gibi kriterlere göre sıralama yaptı. Türkiye'de 550 ve üstü puan alan üniversiteler arasında ilk sırayı Hacettepe Üniversitesi alırken, bu üniversiteyi ODTÜ ile Ankara ve İstanbul üniversiteleri izledi.



Vakıf üniversiteleri sıralamasında ise 300 puan ve üstü alan üniversiteler Bilkent, Sabancı, Koç ve Başkent üniversiteleri oldu.



2000 yılından önce kurulan üniversiteler sıralamasında Hacettepe, ODTÜ, Ankara ve İstanbul Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji ile Aksaray Üniversitesi yer aldı.



Tıp Fakültesi olan üniversiteler genel sıralamasında ise 550 puan ve üstü alarak ilk üç sıraya yerleşen üniversiteler sırasıyla Hacettepe, Ankara ve İstanbul üniversiteleri oldu.



Tıp Fakültesi olmayan üniversiteler genel sıralamasında da 420 ve üstü puan alan ODTÜ birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci oldu.



Her üniversitenin verilerine ve bu veriler için aldığı puanlara göre detaylı olarak bilgilere http://tr.urapcenter.org veya http://uralakbulut.com.tr adresinden ulaşılabilecek.





Dünya üniversitelerini sıralayan 3 kuruluş Türkiye'ye geliyor





Akbulut, toplantıda dünya üniversiteleri sıralaması yapan üç önemli kuruluşun yöneticilerinin 3 Aralık 2010 tarihinde ODTÜ URAP tarafından düzenlenen ''Uluslararası Akademik Performansa Göre Sıralama Sempozyumu''nda biraraya geleceklerini bildirdi.



Türkiye'de ilk kez ODTÜ'de düzenlenecek sempozyuma dünya üniversitelerinin sıralamasını yapan ARWU-Jiao Tong (Çin), WEBOMETRICS (İspanya), TIMES (İngiltere) ve LEIDEN'in (Hollanda) üst düzey yöneticilerinin katılacağını belirten Akbulut, sempozyuma katılacak kuruluşların yöneticilerinin dünya üniversiteleri sıralama sistemlerini ve felsefelerini anlatacaklarını ve sıralama yöntemlerini tartışacaklarını söyledi.





Dünya sıralaması da yapıldı





Prof. Dr. Akbulut, yaptıkları çalışmada, dünya üniversiteleri sıralaması yaptıklarını da bildirdi.



Bugüne kadar hiç bir kuruluşun, bilimsel performansa dayalı olarak 500'den fazla dünya üniversitesini sıralayamadığını belirten Akbulut, yaptıkları çalışmalarında ise dünyadaki yaklaşık 20 bin dolayındaki üniversite arasından 2 bin üniversiteyi sıraladıklarını açıkladı.



Dünya üniversiteleri sıralamasında daha önce hiç bir kuruluş tarafından kullanılmayan toplam etki faktörü, uluslararası ilişkiler ve google scholar kriterlerini kullandıklarını dile getiren Akbulut, bu sonuçların 3 Aralık 2010 tarihinde yapılacak kongrede tüm dünyaya açıklanacağını ifade etti.



Akbulut, tamamlanmak üzere olan ''dünya üniversiteleri'' sıralamasında 50'ye yakın Türk üniversitesinin yer aldığını da açıkladı.



Akbulut, ilan ettikleri sıralamada yer alan rakamların tüm üniversiteler tarafından test edilebileceğini, şu ana kadar yaptıkları sıralamaya itiraz eden üniversitenin bulunmadığını kaydetti.



