Türk' ün yaratıcı aklı

Adana'nın Kozan ilçesinde köylere yolcu taşıyan Ayhan Bal, minibüsüne taktırdığı duvar tipi split klima ile bir yandan yolcularını Çukurova sıcağından kurtarırken, bir yandan da yakıttan önemli oranda tasarruf sağladığını söyledi.Ayhan Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır Kozan ilçesinden Kuytucak köyü Karapınar mahallesine yolcu taşıdığını belirtti.Yolcularını sıcaktan korumak ve kaliteli bir yolculuk yapmalarını sağlamak için aracına klima taktırmayı düşündüğünü anlatan Bal, minibüslerde kullanılan orijinal klima sisteminin pahalı olması, aracın çekiş gücünü düşürmesi ve yakıt tüketimini artırmasını dikkate alarak, kendi geliştirdiği sistemi aracında uyguladığını ve başarı sağladığını ifade etti.Bal, şunları söyledi:''Orijinal klimalar çok pahalı. Ayrıca motora bağlı olduğu için yokuşlarda aracın çekiş gücünü düşürerek, motoru yoruyor. Yakıt tüketimini ise artırıyor. Aracımda uyguladığım yöntemde ise klima sadece aküden besleniyor. Akünün ürettiği düşük voltajı 220 volta çeviren basit bir sistem sayesinde klima sorunsuz şekilde çalışıyor. Yüksek soğutma performansının yanı sıra sağladığı tasarrufla emeğimi boşa çıkarmadı.''Çukurova'nın yakıcı sıcağından, split klimalı minibüsle seyahat ederek korunduklarını ifade eden yolcular ise durumdan memnun olduklarını söylediler.