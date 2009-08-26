Türk' ün yaratıcı aklı

Adana' da köylere yolcu taşıyan yaratıcı Türk minibüsüne taktırdığı duvar tipi klima ile müşterilerine konforlu bir yolculuk sunuyor
Adana'nın Kozan ilçesinde köylere yolcu taşıyan Ayhan Bal, minibüsüne
taktırdığı duvar tipi split klima ile bir yandan yolcularını Çukurova
sıcağından kurtarırken, bir yandan da yakıttan önemli oranda tasarruf
sağladığını söyledi.
Ayhan Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır Kozan ilçesinden
Kuytucak köyü Karapınar mahallesine yolcu taşıdığını belirtti.
Yolcularını sıcaktan korumak ve kaliteli bir yolculuk yapmalarını
sağlamak için aracına klima taktırmayı düşündüğünü anlatan Bal,
minibüslerde kullanılan orijinal klima sisteminin pahalı olması, aracın
çekiş gücünü düşürmesi ve yakıt tüketimini artırmasını dikkate alarak,
kendi geliştirdiği sistemi aracında uyguladığını ve başarı sağladığını
ifade etti.
Bal, şunları söyledi:
''Orijinal klimalar çok pahalı. Ayrıca motora bağlı olduğu için
yokuşlarda aracın çekiş gücünü düşürerek, motoru yoruyor. Yakıt
tüketimini ise artırıyor. Aracımda uyguladığım yöntemde ise klima
sadece aküden besleniyor. Akünün ürettiği düşük voltajı 220 volta
çeviren basit bir sistem sayesinde klima sorunsuz şekilde çalışıyor.
Yüksek soğutma performansının yanı sıra sağladığı tasarrufla emeğimi
boşa çıkarmadı.''
Çukurova'nın yakıcı sıcağından, split klimalı minibüsle seyahat ederek
korunduklarını ifade eden yolcular ise durumdan memnun olduklarını
söylediler.