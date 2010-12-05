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TÜRK UÇAKLARI LÜBNAN'A YARDIMA GİDİYOR ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 23:24

-TÜRK UÇAKLARI LÜBNAN'A YARDIMA GİDİYOR ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - İsrail'in Karmel bölgesindeki yangına müdahale eden Türk uçakları yarın da Lübnan'a geçerek yangın söndürme faaliyetlerine katılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Lübnan Başbakanı Saad Hariri bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak kontrol altına alınamayan yangın için yardım talebinde bulundu. Bu çerçevede İsrail'deki yangın söndürme faaliyetlerinde görev alan iki Türk uçağı yarın sabah Lübnan'a geçerek bu ülkedeki söndürme çalışmalarına katılacak. Türk uçakları böylelikle ''hukuken halen savaş halinde bulunan iki ülkenin (İsrail ile Lübnan)'' birinden kalkıp, diğerine geçecek. Uçaklar, İsrail'in tarihindeki en büyük yangının kontrol altına alınmasının ardından, komşu Lübnan'da hava koşullarından dolayı çıkan ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarına müdahale edecek.

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