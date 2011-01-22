-TÜRK UÇAKLARI GÜVENLİ ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, geçen yıl yerli ve yabancı hava araçlarına 2 bin 520 emniyet denetimi (SAFA) gerçekleştirdiklerini bildirerek, ''SHGM tarafından sürekli denetim geçiren Türk uçaklarına ve havayolu işletmelerine uluslararası alanda güven arttı'' dedi. Arıduru, havayolu işletmelerinin uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun uçuş yapması amacıyla gerçekleştirilen yerli ve yabancı hava araçları emniyet denetimlerini 2010 yılında en üst seviyeye ulaştırdıklarını ifade etti. Geçen yıl Türkiye'ye uçuş gerçekleştiren yabancı hava araçlarına 1050, Türk havayolu işletmelerine ait uçaklara ise 1470 denetleme yapıldığını kaydeden Arıduru, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türk havayolu işletmelerinin uluslararası kural ve standartları uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeler çerçevesinde önceki yıllara göre bulgularda önemli oranda düşüş gözlenirken, SHGM tarafından sürekli denetim geçiren Türk uçaklarına ve havayolu işletmelerine uluslararası alanda güven arttı. Uçaklara yıllık olarak yapılan uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak 'hava aracı emniyet denetimleri', uluslararası örgütler tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde uçuş öncesinde kokpit, kabin gibi uçağın genel durumunda uçuş emniyetini etkileyebilecek olumsuzlukların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Hava aracı emniyet denetimlerinde, havayolu işletmesinin güzergah, hava koşulları, notam, ağırlık denge durumu, pilotun sağlık raporu gibi konularda prosedürlere uygun hareket edip etmediğinin yanı sıra can yelekleri, oksijen tüpleri, yangın detektörleri gibi ekipmanlarının eksik olup olmadığı ve uçağın genel durumuna ilişkin inceleme yapılıyor.'' -''SAFA RAKAMLARINDA YENİDEN İLK ÜÇE GİRMEMİZ BEKLENİYOR''- Ali Arıduru, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) bünyesinde sürdürülen ''Yabancı Uçakların Emniyet Denetim (SAFA) Programı'' kapsamında üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin bir havuzda toplandığını ve diğer üyeler tarafından da görülebilecek şekilde şeffaf bir veri bankası oluşturulduğunu anlattı. Bu çerçevede tüm üye ülkelerin, diğer ülkelerden gelen uçakların denetimden geçip geçmediğini ve herhangi bir bulguya rastlanıp rastlanmadığını gözleyebildiğini belirten Arıduru, şunları kaydetti: ''2002 yılına kadar hava araçlarına yönelik emniyet denetimi gerçekleştirmeyen Türkiye, aradan geçen 8 yıllık süre zarfında Avrupa ülkeleri içinde en çok hava aracı emniyet denetimi gerçekleştiren ülke konumuna yükseldi. 44 üyesi bulunan Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) içinde 2007 yılında 9. sırada, 2008 yılında 6. sıraya yükselen Türkiye, 2009 yılında 2009 denetim hedefini gerçekleştirerek Fransa ve Almanya'dan sonra en çok hava aracı emniyet denetimi yapan üçüncü ülke oldu. 2010 yılında yapılan denetimleriyle ilk üç ülke arasında yer alması beklenen Türkiye'nin, Avrupa'da en çok denetim gerçekleştiren ülkelerden biri olması, Türk havayolu işletmelerinin uluslararası alandaki güvenilirliğinin artmasında önemli rol oynuyor.''