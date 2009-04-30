Türk tütünü Çin ve Hindistan tehdidinde

Dünyada sigara harmanlarında yoğun olarak kullanılan Türk tipi tütünü daha düşük maliyetle yetiştiren Çin ve Hindistan gelecek dönemde Türkiye’nin rakibi olabilir.



Ege Tütün ve Tütün Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ömer Celal Umur, Çin ve Hindistan'ın daha düşük maliyetlerle Türk tipi tütün üretimi yaptığını belirterek, dünyada sigara fiyatlarının yükselmesinin Türkiye'deki tütün sektörünü tehdit eder hale geldiğini belirtti.



Ege Tütün ve Tütün Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin mali genel kurulu Ege İhracatçı Birlikleri binasında yapıldı. Toplantıda birliğin 2009 yılı bütçesi 1 milyon 60 bin lira olarak kabul edildi.



Genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Vekili Umur, tütünde üretim ve ihracatın tarımın diğer kollarına göre daha iyi konumda olduğunu, krize rağmen ihracatın arttığını söyledi.



Dünyada toplam sigara tüketiminin azalmadığını, batı ülkelerinde azalma görülse de doğu ülkelerinde artışın sürdüğünü dile getiren Umur, Türk tipi tütünün harmanlanmış sigaralarda ortalama yüzde 15 oranında kullanıldığını, bunun da yaklaşık yarısının Türkiye'de üretildiğini ifade etti.



Türkiye dışında Yunanistan, Bulgaristan gibi çevre ülkelerde de Türk tipi tütün yetiştiğini kaydeden Umur, son yıllarda Çin ve Hindistan'ın da Türk tipi tütün üretmeye başladığını belirtti. Henüz Türkiye'de yetişen tütünün kalitesine ulaşamadıklarını, ancak bu konuda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Umur, şu bilgileri verdi:



"Bu ülkelerde yetişen Türk tütünleri maliyet açısından önemli avantajlara sahip. Dünyada sigara fiyatları vergisel düzenlemelerle her geçen gün artıyor. Bu da sigara şirketlerini maliyetlerini düşürmeye itiyor. Çin ve Hindistan'daki tütünlerin kalitesi henüz Türkiye'de yetişeni tutmasa da fiyatların giderek artması bizim için tehdit oluşturmaya başladı. Kaliteyi yükseltirlerse fiyat rekabetine girmek durumunda kalabiliriz" dedi.



Umur, Hindistan'ın yıllık 10 bin ton, Çin'in 15 bin tonluk bir üretime ulaştığını, Türkiye'nin ise 100 bin tonda olduğunu kaydetti.



Doğulu üreticilerle sözleşme



Türkiye'de Ege Bölgesi'nde 60 bin ton civarında yetişen İzmir tütünü ve Karadeniz'de 15 bin ton civarında yetişen Samsun ve Bafra tipi tütünlerin pazarlama sorunu olmadığını dile getiren Umur, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 25 bin ton miktarında yetişen yarı oryantal tip tütünün pazarlamasında ise sorunlar yaşandığını dile getirdi.



Geçmişte bu tütünü sadece Tekel'in pazarladığını belirten Umur, özel sektörün son dönemde ilk kez bu tütüne yönelik çalışma başlattığını dile getirdi. TTL, Sunel, Socotab, Özege ve Alliance tütün firmalarının Doğu ve Güneydoğu'daki üreticilerle 2 bin 500 tonluk sözleşme yaptığını ifade eden Umur, "Bu başlangıç için küçük bir rakam ancak gelecek dönemde artmasını umuyoruz" dedi.

