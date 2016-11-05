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Dünya
Deutsche Welle

Türk Toplumu: Gerginlik Almanya’ya taşınmasın

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Sofuoğlu, HDP'li vekillerin tutuklanması ile ilgili olarak Türkiye’deki gerginliğin Almanya’ya taşınmaması uyarısında bulundu.

05 Kasım 2016 17:43

Türklere ait dernekleri çatısı altında toplayan Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlileri doğrudan etkileyeceğini dile getirdi.

Almanya Yazı İşleri Ağı’na konuşan Sofuoğlu, “Türkler arasında bir çatışma yaşanması tehlikesi” olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’deki gerginliğin artması için tüm gücüyle çaba gösteriyor, bu durumun Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler üzerinde hissedilir etkileri olacak” şeklinde konuştu.

Almanya’nın farklı kentlerinde çok sayıda gösteri düzenlenmesini bekleyen Sofuoğlu, Türkiye kökenlilere temkinli olmaları çağrısında bulundu. Sofuoğlu, “kimse provokasyonlara kapılmamalı” dedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft da Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilere çağrıda bulunarak, “Türkler arasındaki çatışmaları buraya taşımamalarını” istedi.

Protesto gösterileri

Türkiye’de HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ile 9 milletvekilinin tutuklanması Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler tarafından tepkiyle karşılandı. Türk hükümetinin HDP’li vekillere yönelik tutumu başkent Berlin’de cuma günü Brandenburg Kapısı’nın önünde düzenlenen gösteri ile protesto edildi. HDP Berlin adlı girişim tarafından düzenlenen gösteriye, organizatörlerin verdiği bilgiye göre 4 bin kişi katıldı. Cumartesi günü ise Kreuzberg’de bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Köln’de ise Cumartesi günü Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nin (Nav-Dem) aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının girişimi ile bir protesto yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor. Ebertplatz’dan Heumarkt’a kadar sürecek yürüyüşe 10 bin ile 15 bin kişinin katılması bekleniyor. Gösterinin organizatörlerinden Nav-Dem’in iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK’ya yakın olan bir kuruluş olarak nitelendiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/DW/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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