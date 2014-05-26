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Dünya
Deutsche Welle

Türk Toplumu AP seçim sonuçlarından endişeli

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın başarısı Almanya Türk Toplumu'nda da endişe yarattı.

26 Mayıs 2014 16:51


Pazar günü tamamlanan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, Avrupa genelinde yankılanmaya devam ediyor. Parlamentoda başta Fransa, İngiltere ve İtalya'da güç aşırı sağcı ve AB karşıtı popülist partilerin güç kazanması, özellikle dışarıdan göçün yoğun olduğu ülkelerde endişeyle karşılandı.

Almanya'da faaliyet gösteren kuruluş Almanya Türk Toplumu da seçim sonuçlarının ardından açıklama yaparak, endişelerini dile getirdi. Türk Toplumu eşbaşkanlarından Gökay Sofuoğlu, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, kaygılı olduklarını ifade etti.

Gökay Sofuoğlu, Fransa gibi bir takım ülkelerin belirgin bir şekilde sağa kaydığını belirterek, Almanya'da durumun belirli sınırlar içinde kaldığını söyledi. Ancak Sofuoğlu Euro karşıtı politikalrıyla tanınan Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin yükselişinin de endişe verici olduğunu vurguladı ve diğer partilerin AfD ile işbirliği kurmaması gerektiğine dikkat çekti. AfD, AP seçimlerinde yüzde 6,8 dolayında oy toplamıştı.

Almanya Türk Toplumu eşbaşkanı Gökay Sofuoğlu, tüm demokrat partileri, net bir şekilde sağ eğilimli güçlerle aralarına mesafe koyma ve karşı durma çağrısı yaptı. Sofuoğlu, göç politikasında daha farklı görüşlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa'da yıllardır süregelen Euro krizinin bir sonucu olarak aşırı sağcı partiler AP seçimlerinde yükseliş gösterdi. Almanya'da AfD, yüzde 0.7 oy ile Avrupa Parlamentosu'na girmeyi başardı. Aşırı sağcı NPD de bir sandalye ile parlamentoya giriş yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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