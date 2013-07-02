Türk Ticaret Bankası hazineye devredilecek

Özel sektörün kurduğu ilk banka olma özelliğini taşıyan Türk Ticaret Bankası AŞ Hazine’ye devrediliyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, 26 Mayıs 1997 tarihinde, yüzde 84,52’lik hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankayla ilgili 28 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul’dan ‘tasfiye sürecinin’ durdurulması kararı çıkmıştı.

Sürecin nasıl devam edeceği ve bankanın akıbetinin ne olacağına dair beklentiler devam ederken bankanın Hazine’ye devredilmesi için düğmeye basıldığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Hazine Müsteşarlığı arasında konuya ilişkin yazışmaların başladığı öğrenildi.