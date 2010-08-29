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Ekonomi

TÜRK TELEKOM'DAN İNTERAKTİF İFTAR İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2010 13:52

-TÜRK TELEKOM'DAN İNTERAKTİF İFTAR İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Türk Telekom'un, 81 ili kapsayan 12 Bölge Müdürlüğündeki çalışanlarına yönelik, 16 bin kişinin katıldığı dev bir iftar organizasyonu düzenlediği bildirildi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, iftar organizasyonunda 100 noktadan canlı yayınlanan ve videokonferans sistemleriyle kurulan ağ ile tüm noktalar arasında canlı iletişim kurulduğu belirtildi. İftar yemeğinin, Ankara üzerinden video konferans aracılığıyla tüm illerde canlı olarak izlenmesi sağlanırken, Türk Telekom'un 12 Bölge Müdürlüğü çalışanlarının da interaktif olarak yayına katıldıkları kaydedildi. Açıklamada, Türk Telekom'un çalışanlara yönelik yayın yapmakta olan İletişim TV üzerinden de canlı olarak takip edilen iftar yemeğinde Türk Telekom ve grup şirketleri yöneticilerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

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