Türk Telekom'dan bayramda bedava konuşma

T24 - Türk Telekom, bayramın birinci ve ikinci günü kullanılmak üzere toplam 2'şer saat görüşme dakikası hediye ediyor.



Türk Telekom, bayramın birinci ve ikinci günü kullanılmak üzere toplam 2'şer saat görüşme dakikası hediye ediyor.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, müşterilerinin aileleri ve yakınlarıyla diledikleri rahatlıkta konuşabilmeleri için onlara hediye görüşme dakikaları sunulduğu bildirildi. Türk Telekom, tüm müşterilerine bayramın ilk ve ikinci günü kullanmaları için her iki gün 2'şer saat olmak üzere toplam 4 saat görüşme dakikası hediye edildiği bildirilen açıklamada bu dakikalar hem şehiriçi hem de şehirlerarası görüşmelerde kullanılabilecek. Herhangi bir başvuru veya taahhüt gerektirmeyen bu kampanyada hediye dakikalarını her gün 2 saat olmak üzere günün her saatinde kullanabilecekler.