-TÜRK TELEKOM'DAN AYDA 2 TON KAĞIT TASARRUFU İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Türk Telekom, ''haTTa Çözüm'' uygulaması ile ayda 2 ton kağıt tasarrufu sağladı. Türk Telekom'un yazılı açıklamasına göre, şirket, ''haTTa Çözüm'' uygulaması ile müşterilerinden gelen arıza, nakil ve yeni bağlantı taleplerini akıllı telefonlar (PDA) ile takip ederek kağıttan ve zamandan kazanıyor. Geçtiğimiz şubat ayında 5 ilde başlatılan ve ağustos sonu itibariyle tüm Türkiye'ye yayılan uygulama sayesinde ayda 2 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Yıl sonunda sistemin tam olarak kullanıma başlamasıyla birlikte kağıt tasarrufunun ayda 3 tona ulaşması hedefleniyor. Uygulama kapsamında saha ekipleri, müşterilerden gelen arıza bildirim, yeni tesis ve nakil taleplerini PDA cihazları üzerinden alıp, kısa sürede işlemin yapılacağı adrese ulaşıyor. Aylık ortalama 620 bin iş emri, akıllı telefonlar üzerinden sahaya ulaştırıyor. Türk Telekom, müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığı uygulamayla, zamanı etkin ve verimli kullanırken, çevreye duyarlı sürdürülebilir adımlar atarak kağıt tasarrufu sağlıyor.