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Yaşam

Türk Telekom'dan, annelere sesli mesaj sürprizi

09 Mayıs 2009 18:29

Türk Telekom'un, "Anneler Günü" için "Masal Servis"i üzerinden başlattığı uygulama ile, çocuklara, mesajlarını kendi seslerinden annelerine gönderme imkanı sunduğu bildirildi.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, Anneler Günü için başlatılan uygulamayla, 444 11 66 Masal Servisi'ni arayan çocukların, bıraktıkları sesli mesajlarla 10 Mayıs Pazar günü annelerine sürpriz yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada uygulamanın, 444 11 66'yı arama tarifesi üzerinden ücretlendirildiği ifade edilerek, Türk Telekom'un sesli mesaj hizmetinin Anneler gününden sonra da devam edeceği kaydedildi.

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