Türk Telekom'da 'FETÖ'den tutuklananların sayısı 50'ye yükseldi

Türk Telekom'daki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 50'ye yükselirken, hakkında gözaltı kararı olup adreslerinde bulunmayan 30 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Türk Telekom'daki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında, daha önce Türk Telekom'da çalışan bir kısmı ayrılan bir kısmı ise açığa alınan görevli personelin de arasında bulunduğu 50 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Yine aynı soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunmayan 30 şüpheli hakkında ise savcılık, yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren nöbetçi hâkimlik, ''FETÖ'ye üye olmak'' suçundan haklarında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.



Türk Telekom'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda 28 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi tutuklanmıştı. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmıştı.



Aynı soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 58 şüpheliden 37'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı. Bu operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunmayan 30 şüpheli bulunuyordu.



Bu arada, tutuklanan bazı şüphelilerin ''Bylock'' uygulamasını kullandığı, yine bazı şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 1 dolar ve Fethullah Gülen'e ait kitaplar çıkmıştı.