Türk Telekomcular Derneği: Alev Alatlı’nın damadı TT Net Genel Müdür vekilliğine getirildi

Türk Telekomcular Derneği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı” diyerek gündeme gelen yazar Alev Alatlı’nın damadı Kaan Aktan’ın TT Net Genel Müdür vekilliğine getirildiği belirtildi. Açıklamada, Kaan Aktan’ın 2010 yılından itibaren Türk Telekom Grubu’nda çalışmaya başladığı, 2013’ten itibaren ise TT Net Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Türk Telekomcular Derneği’nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alev Alatlı’nın ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğana’a hitaben, “Dünya 5'ten büyüktü’ dediniz ve tüm oligarkları boşa çıkardınız. Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı. O yetmez Daniel Defoe de kalkar o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındandır" demişti.

Alev Alatlı’nın bu konuşmasından sonra, sosyal medyada Alev Alatlı’nın damadı TT Net’in başına getirildiği için Erdoğan hakkında bu övücü konuşmayı yaptığı iddiaları dolaşmaya başladı. Bunun üzerine konuyu araştırdık ve 2014 Eylül ayında TT Net Genel Müdür vekilliğini getirilen Kaan Aktan’ın Alev Alatlı’nın kızı Funda Aktan’ın eşi, dolayısıyla Alev Alatlı’nın damadı olduğunu öğrendik.

TT Net'in Sitesinde Kaan Aktan ile ilgili şu özgeçmiş yer almakta,

"Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Kaan Aktan, iş hayatına 1995 yılında Anadolu Grubu'nda başladı. 2002 yılından itibaren PepsiCo-Pepsi Bottling Group Türkiye operasyonunda, 2007 yılından itibaren TPG (Texas Pacific Group) Yatırım Fonu'nun Türkiye portföy şirketlerinde finans alanında yöneticilik yapan Aktan, 2010 yılında Türk Telekom Grubu'na katıldı ve Finans Projeleri Direktörü olarak görev yaptı. 2013 Mart ayından itibaren TTNET Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Kaan Aktan, 2014 Eylül ayından bu yana TTNET Genel Müdür görev ve sorumluluklarını da sürdürmektedir."