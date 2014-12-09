T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Telekomcular Derneği: Alev Alatlı’nın damadı TT Net Genel Müdür vekilliğine getirildi

Türk Telekomcular Derneği’nden Alev Alatlı'nın damadıyla ilgili çarpıcı iddia...

09 Aralık 2014 16:51

Türk Telekomcular Derneği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı” diyerek gündeme gelen yazar Alev Alatlı’nın damadı Kaan Aktan’ın TT Net Genel Müdür vekilliğine getirildiği belirtildi. Açıklamada, Kaan Aktan’ın 2010 yılından itibaren Türk Telekom Grubu’nda çalışmaya başladığı, 2013’ten itibaren ise TT Net Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Türk Telekomcular Derneği’nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Alev Alatlı’nın ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğana’a hitaben, “Dünya 5'ten büyüktü’ dediniz ve tüm oligarkları boşa çıkardınız. Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı. O yetmez Daniel Defoe de kalkar o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındandır" demişti.

Alev Alatlı’nın bu konuşmasından sonra, sosyal medyada Alev Alatlı’nın damadı TT Net’in başına getirildiği için Erdoğan hakkında bu övücü  konuşmayı yaptığı iddiaları dolaşmaya başladı. Bunun üzerine konuyu araştırdık ve 2014 Eylül ayında TT Net Genel Müdür vekilliğini getirilen  Kaan Aktan’ın  Alev Alatlı’nın kızı Funda Aktan’ın eşi, dolayısıyla Alev Alatlı’nın damadı olduğunu öğrendik.

TT Net'in Sitesinde Kaan Aktan ile ilgili şu özgeçmiş yer almakta,

"Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Kaan Aktan, iş hayatına 1995 yılında Anadolu Grubu'nda başladı. 2002 yılından itibaren PepsiCo-Pepsi Bottling Group Türkiye operasyonunda, 2007 yılından itibaren TPG (Texas Pacific Group) Yatırım Fonu'nun Türkiye portföy şirketlerinde finans alanında yöneticilik yapan Aktan, 2010 yılında Türk Telekom Grubu'na katıldı ve Finans Projeleri Direktörü olarak görev yaptı. 2013 Mart ayından itibaren TTNET Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Kaan Aktan, 2014 Eylül ayından bu yana TTNET Genel Müdür görev ve sorumluluklarını da sürdürmektedir."

 

ETİKETLER

alev alatlıkaan aktantt netgenel müdür vekilitayyip erdoğangeorge orwellhaber

İlgili Haberler

'1984'ü Türkçe'ye çeviren Celal Üster: Orwell yaşasa, '1984, 2014'te gerçek oldu' derdi!

'Alev Alatlı'nın sözlerini şaşkınlık içinde okudum'

Alev Alatlı: Birey ehlileştirilmeli!

'Erdoğan’ın sahici olmasının da ötesinde hasbi ve harbi olduğu muhakkaktır'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24