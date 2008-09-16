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Ekonomi

Türk Telekom'a suç duyurusu

Özelleştirilen Türk Telekom hakkında, 1954 yılından beri çalışanların maaşından kesilen 130 YTL’yi yeni kurduğu şirketin vakıf hesabına geçirdiği iddias

16 Eylül 2008 03:00

Özelleştirilen Türk Telekom’un Sağlık Yardım Sandığı’nda (SYS) biriken ve şu anda 130 milyon YTL’yi aştığı belirtilen paranın, hukuka aykırı şekilde özel şirketin kurdurttuğu yeni vakfın hesabına geçirildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

1954 yılından bu yana çalışanların maaşından resen kesilen 130 milyon YTL’nin hak sahiplerine dağıtılması mümkün olmaması halinde, Hazine’ye intikali istendi.

Türk Telekom’un bir önceki idari işler direktörlüğü başkan yardımcısı Rana Akbaykal’ın avukatı kanalıyla, 1 Eylül’de yaptığı suç duyurusunda, yeni SYS Yönetim Kurulu Başkanı Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Regülasyon Başkanı Şükrü Kutlu ve Türk Telekom İdari İşler Direktörü İlhami Küçüker suçlandı. Suç duyurusunda, ilgililer hakkında kamu davası açılması, bankaya yatırıldığı tespit edilen 130 trilyon üzerine tedbir konulması ve sözkonusu paradan harcama yapılmışsa ilgililerden tahsiline karar verilmesi de talep edildi.

Telekom’un Sağlık Yardım Sandığı (SYS) ise suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu parayı nakil olup giden ve hala Telekom’da çalışan üyeler için kullanıyoruz" diyerek şunları söyledi: " Bu parayı önümüzdeki aylarda kullanmaya başlayacağız."


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