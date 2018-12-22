Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Aralık(DHA) - Türk Telekom\'un Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Türk Telekom\'un Yatırımcı İlişkileri sitesinde yer alan yönetim kurulu bilgilerine göre; Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı/üyesi Eyüp Engin, yönetim kurulu üyeleri ise Dr.Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin oldu.Listede Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan ve İbrahim Eren gösterildi.

Dr.Ömer Fatih Sayan kimdir?

Dr. Ömer Fatih Sayan 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi - Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi - Hukuk Fakültesi ve Oxford Üniversitesi - St Antony’s School Diplomasi Eğitimi dallarında lisans diplomaları almıştır. Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi - Biyomedikal Mühendisliği üzerine yüksek lisans diploması almıştır. İstanbul Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği üzerine doktora diploması almıştır. 1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalışmıştır. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler vermiştir. Sayan’ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulunmuştur. Haziran 2015 ve Temmuz 2018 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı görevini yapmıştır. 21 Temmuz 2018 tarihinden beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Sayan, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir.