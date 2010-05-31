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Ekonomi

Türk Telekom Yatırımcı İlişkilerine 3 dalda ödül

Türk Telekom, Thomson Reuters ile Acclaro tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde 3 ayrı dalda ödül aldı.

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Türk Telekom, Thomson Reuters ile Acclaro tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde "Finansal Sonuçların En İyi İletişimi", “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi CEO” ve “En iyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi” kategorilerinde iki ikincilik ve bir de üçüncülük ödülü aldı.


Türkiye’nin öncü yakınsama ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom yatırımcı ilişkileri alanındaki başarısını yeni ödüllerle kanıtlamaya devam ediyor. Türk Telekom, Thomson Reuters ile Acclaro tarafından ikincisi dağıtılan Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde "Finansal Sonuçların En İyi İletişimi" dalında ikincilik, Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany “Yatırımcı İlişkilerinde En İyi CEO” dalında üçüncülük ve Türk Telekom Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Abdullah Kaya “En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi” dalında ikincilik ödülünün sahibi oldu. “


Gerek başarıyla yönettiği halka arz süreci, gerekse yatırımcı ilişkilerinde uluslararası finans piyasasında bugüne kadarki örnek çalışmaları Türk Telekom’un aldığı ödüllerde etkili rol üstlendi.


Acclaro ve Extel Survey’in denetiminde yürütülen çalışmada şirketlerin yatırımcı ilişkileri faaliyetlerindeki verimlilik ve performansı bağımsız bir şekilde değerlendiriliyor. Extel Survey, yatırım profesyonellerinin görüşleri doğrultusunda, dünyanın önde gelen finansal bilgi şirketi Thomson Reuters tarafından hazırlanıyor.

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