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Bilim / Teknoloji

Türk Telekom ve TTNET’ten BlackBerry PlayBook

Yeni BlackBerry PlayBook OS 2.0 işletim sistemi, zenginleştirilmiş bir tablet deneyimini kullanıcılara sunuyor

24 Mayıs 2012 20:25

Türk Telekom ve TTNET, BlackBerry “PlayBook OS 2.0 Tablet”i Türkiye’de ilk kez satışa sunuyor. 

Türk Telekom ve TTNET kullanıcıları BlackBerry tablete ayda 19,90 TL’den başlayan taksit seçenekleriyle sahip olabilecek. 17 Mayıs’ta başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek kampanyayla kullanıcılar Playbook OS 2.0’ye Türk Telekom veya TTNET faturasına 24/36 ay taksitle, kredi kartına ise 12 taksitle sahip olabilecek. Yeni BlackBerry PlayBook OS 2.0 işletim sistemi, zenginleştirilmiş bir tablet deneyimini kullanıcılara sunuyor. BlackBerry PlayBook OS 2.0 Tablet’in sunduğu özellikler arasında Adobe Flash destekli web taraması, çoklu görev özelliği, HD multimedya ve geliştirilmiş güvenlik özelliği yer alıyor. BlackBerry Playbook’un teknik özellikleri arasında, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 7 inçlik 1024×600 piksel çözünürlüklü dokunmatik LCD ekran, simetrik çoklu işlemleri destekleyen BlackBerry Tablet işletim sistemi bulunuyor.

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