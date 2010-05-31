Türk Telekom tarifelerinde avantajlara devam

T24- Klasik HaTT tarifesinde şehirlerarası arama ücretinde yüzde 10 indirim yapılarak şehiriçi arama fiyatı ile eşitlendi. Ayrıca KlasikHaTT'tan GSM yönüne aramalar için de akşam 7'den sabah 7'ye kadar olan dönemde yüzde 50 indirimli konuşma imkanı sunacak yeni bir kampanya düzenlendi.



Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom yeni avantaj ve kampanyalar ile tarifelerini zenginleştirmeye devam ediyor. 30 Mayıs itibari ile geçerli olacak yenilikler ile Klasik Hatt tarifesinde şehiriçi arama ücreti ile şehirlerarası arama ücret eşitlendi. Böylece bu tarife kullanıcıları içi şehiriçi ve şehirlerarası ayrımı ortadan kalktı. Ayrıca Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya ile Klasik Hatt tarifesi kullanıcılarının GSM aramalarına akşam 7'den sabah 7'ye kadar olan dönemde yüzde 50 indirim sağlayacak yeni bir kampanya düzenlendi



Klasik Hatt’ta yapılan yeni düzenlenme ile şehirlerarası görüşme ücretleri indirilerek şehiriçi görüşme ile eşitlendi. Buna göre daha önce dakikası 13,9 kuruş olan şehirlerarası görüşme ücreti, yüzde 10 indirimle 12,5 kuruş oldu. Klasik Hatt müşterileri bundan böyle şehiriçi ve şehirlerarası tüm görüşmelerini dakikası 12,5 kuruştan yapabilecekler. Üstelik bu fiyatlara KDV ve OIV dahil.



Evden GSM aramalarında %50 indirim kampanyası





12.33 TL'lik yeni paket ücretiyle sunulmaya devam edilecek Klasik Hatt müşterilerine özel yapılan bir başka kampanya ile ev telefonundan yapılan cep telefonu aramaları da yüzde 50 indirimli hale geldi. Klasik Hatt kullanıcıları Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek kampanya ile akşam 7’den sabah 7’ye yapılacak aramalarda yüzde 50 oranında indirim fırsatından yararlanabilecekler.



Akşam 7’den Sabah 7’e şehiriçi ve şehirlerarası konuşmalar bedava





Klasit Hatt kullanıcıları Türk Telekom'un tüm bireysel müşterileri için geçerli olan Haziran ayı sonuna kadar devam edecek avantajlı kampanyasından da faydalanabiliyor. “Akşam Konuş Türkiye”, Türk Telekom müşterilerine akşam 7’den sabah 7’ye kadar ev telefonlarından şehiriçi ve şehirlerarası bedava konuşma fırsatı sunuluyor. 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulanan kampanyadan yararlanmak için başvuru ya da ilave ücret gerekmiyor.



Türk Telekom Klasik Hatt paketi kapsamında sunduğu avantajlı tarifeleri, katma değerli hizmetleri ile ev telefonu kullanımının yaygınlaşmasına destek olmayı, geniş kitlelerin ev telefonunun sunduğu kolaylık ve avantalardan yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor. Tarifelerini ücretsiz ve avantajlı konuşma süreleriyle zenginleştiren Türk Telekom, böylelikle müşterilerinin hayatına değer katma misyonunda önemli bir adım daha atıyor.