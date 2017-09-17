Türk Telekom Stadyumu'nda 100. galibiyet

23 Ocak 2011\'de Sivasspor maçıyla birlikte ilk resmi karşılaşmaya sahne olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte resmi maçlardaki 100. galibiyete tanıklık etti.

2013-2014 sezonunda saha bakım çalışmaları nedeniyle bazı maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda oynamak zorunda kalan Galatasaray, 18 Aralık 2013\'teki Balıkesir ve 29 Ocak 2014\'teki Elazığ galibiyetlerini Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda yaşamıştı.

Galatasaray Türk Telekom Stadyumu\'nda en çok Sivasspor\'u (8) yenerken Akhisar\'ı 6, Eskişehir, Konya, Bursa, Gençlerbirliği, Gaziantep ve son olarak da Kasımpaşa\'yı 5\'er kez mağlup etti.

Türk Telekom Stadyumu\'nda ilk golü Servet Çetin, 23 Ocak 2011\'de Sivas ağlarına göndermiş, 100. golü Didier Drogba 19 Nisan 2013\'te Elazığ\'a, 200. golü Hakan Balta 26 Nisan 2015\'te Gaziantepspor\'a, 300. golü ise Yasin Öztekin 28 Ocak 2017\'de Akhisar Belediyespor\'a atmıştı.

İSTANBUL / DHA