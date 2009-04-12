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Ekonomi

Türk Telekom NeTTbook kampanyası

12 Nisan 2009 17:02



Türk Telekom ayda 29,90 liraya "NeTTbook" kampanyası başlattı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yeni "NeTTbook" kampanyası ile 24 ay süresince ayda 29,90 TL ödeyerek LG X110 model bir netbook bilgisayar satacağı bildirildi.

Ödemelerin telefon faturası ile gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, kampanyadan yararlanmak için Türk Telekom müşterisi olmanın yeterli olduğu vurgulandı.

Bu kampanyayla herkesi uygun fiyata netbook sahibi yapmayı amaçladıklarını ifade eden Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel, daha önce gerçekleştirdikleri RahaTT kampanyası ile uygun ödeme koşullarıyla kablosuz ev telefonu sunduklarını ve müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarının altını çizdi.

Çamlıbel, RahaTT kampanyası ile 3 ay gibi kısa bir sürede 400 bin adet kablosuz ev telefonunu kullanıcılara ulaştırdıklarını bildirerek, açıklamasında "Uygun ödeme koşullarıyla pazara sunduğumuz NeTTbook kampanyasına da aynı ilginin gösterileceğini bekliyoruz" ifadesine yer verdi.

Stoklarla sınırlı olan Türk Telekom NeTTbook kampanyasının, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar geçerli olacağı duyurulan açıklamada, bilgisayarın özelliklerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"LGX110 model netbooklar, yakınsama ürünleriyle uyumlu olması, hafifliği, ekran boyutu ve diğer teknik özellikleriyle kullanıcılarına netbook sahibi olmanın tüm avantajlarını bir arada sunuyor. Intel Atom 1,6 GHz işlemci, 160 GB kapasiteli SATA HDD sabit disk ve 1 GB hafızaya sahip LG netbooklarda dahili web cam özelliği de yer alıyor. Kompakt yapısıyla dikkati çeken LG X110 model netbooklar, kampanya dahilinde lacivert ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Kampanyanın lojistik ve dağıtım süreci Mersa Elektronik ve Teknolojik Ürünleri Ticareti A.Ş. tarafından yürütülüyor."

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