Türk Telekom kriz tanımıyor

Türk Telekom yılın ilk 9 ayında 1.7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.



Türk Telekom 2009 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket yılın ilk 9 ayında 1.368 milyon lira kar elde etti. Şirket aynı dönemde ise 1.7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. 2009’un ilk 9 ayında şirketin konsolide gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, yüzde 3 artarak 7.8 milyar TL’yi aştı.



İşte ilk çeyrek bilançosu



- Konsolide gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, %3 artarak 7,8 milyar TL’yi aştı.



- Konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjı, mobil fiyat savaşları ve mobil gelirlerini artırmak için yapılan yatırım harcamalarına rağmen %42 seviyesinde gerçekleşti.



- Mobil gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, %16 oranında artarak 1,85 milyar TL’ye ulaştı.



- ADSL gelirleri, 2008 yılının aynı dönemine kıyasla, %28 oranında artarak 1,56 milyar TL’ye ulaştı



Türk Telekom’un 2009 3. Çeyrek sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany ise bilanço ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Güçlü FAVÖK marjı ile gelirlerimizi artırmaya devam ediyoruz ve mobil pazarın rasyonel hale gelmesine ilişkin olumlu işaretler görmekten dolayı mutluyuz.



Mobil iştirakimiz Avea, 670 milyon dolar tutarındaki borcunun erken geri ödenmesinin ardından daha fazla esneklik kazandı ve hızlı büyümesine devam etmek için şimdi daha iyi bir duruma kavuştu.



Çocuklar için güvenli internet sunan yeni ürünümüzle, ADSL tarafında katma değerli hizmetlere odaklanmaya devam edeceğiz. Çocuklar için güvenli interneti, sadece ADSL’deki başarılı gelir performansımıza katkıda bulunan katma değerli bir servis olarak değil, aynı zamanda toplam geniş bant pazarının büyümesini destekleyecek güçlü bir faktör olarak da görüyoruz.



Yenilikçi yakınsama teknolojilerine yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten heyecan duyuyoruz. Mobil telefon cihazları ve bilgisayarlar üzerinden sabit hat görüşmesi yapılmasına imkân veren yenilikçi yakınsama ürünümüz Wirofon’u müşterilerimize sunduk. Wirofon yeni teknolojik inovasyonlarla desteklenecek. Türk Telekom Grubu içinde geliştirilmesi ve iyileştirmesi sayesinde, Wirofon’un tamamlayıcı ürün ve hizmetlerle yakınsama ürünleri sunmamız için yeni bir platform olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.



Avea ve ayrıca geniş bant iştirakimiz TTNET aracılığıyla, yüksek kapasite ve kalitede sabit internet üzerinden ve tüm Türkiye’de çok sayıda WiFi erişim noktası alanında tamamlayıcı bir ürün olarak mobil internet sunmaya başladık.



Zor ekonomik ve operasyonel koşullara rağmen gösterdikleri güçlü performans ve gayretleri için Türk Telekom Grubu çalışanlarına teşekkür ederim.



Müşteri odaklı, yenilikçi ve müşterilerimiz için değer yaratan ürünlere odaklanmaya devam edeceğiz.”